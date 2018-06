Första bilderna på nya Lynk & Co 03

De första bilderna av Lynk & Co 03 i produktionsversion har publicerats på sajten CarNewsChina. Den har onekligen ett säreget utseende. Vad tycker du om designen?

Bensinversionen av Lynk & Co 03. Bild: CarNewsChina.com

Efter 01 och 02 kommer givetvis 03. Alltså först suven, Lynk & Co 01, därefter crossovern Lynk & Co 02 och nu är det alltså dags för den tredje modellen, som blir en sedan. Lynk & Co 03 gör entré på den kinesiska marknaden någon gång i höst, och officiell debut väntas bli på Chengdu Auto Show i september.

Formspråket känns igen från de tidigare modellerna, men frågan är om desigen är så lyckad. Möjligen kan man säga att den är – intressant.

03 är baserad på Volvos CMA-plattform, alltså samma som Volvo XC40 och de tidigare Lynk-modellerna. Den är 4.639 mm lång och 1.840 mm på höjden. Hjulbasen är 2.730 mm.

Två motoralternativ kommer att erbjudas, 3-cylindrig 1,5-liters turbo med 154 hk och 1,5 turbo PHEV med 178 hk.

Bensinversionen visas på de två översta bilderna, de två nedersta är PHEV-versionen med större hjul och en något mer aggressiv frontspoiler, notera PHEV-märken bredvid "03". Den får också två stora avgasutblås.

03 kommer inledningsvis bara säljas i Kina. Produktionen för den europeiska marknaden kommer starta 2021 och ske på Volvos fabrik i Belgien. Priset startar på cirka 120.000 yuan (motsvarande 160.000 kronor).