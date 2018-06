Vänsterfilsstoppkloss orsakar viral uppståndelse

Bilister har en förmåga att reta gallfeber på varandra, vissa mer än andra. Nyligen gjorde en polis i Indiana, USA ett twitter-inlägg om att han hade stoppat en vänsterfilsåkare, alltså en bilist som låg i omkörningsfilen utan att köra om och på så sätt stoppade andra trafikanter från att kunna köra om.

I inlägget skriver polisen Stephen Wheeles att vänsterfilsföraren hade en kö om cirka 20 bilar bakom sig.

På bara 36 timmar har twitterinlägget retweetats (delats), gillats och kommenterats av över 100.000 personer, dessutom har händelsen, eller snarare twitterinlägget, kommenterats i flera amerikanska nyhetskanaler.

Visst det finns naturligt många viktigare frågor i världen att diskutera än vänsterfilskörare, men för oss vanliga dödliga, som inte kan lösa kärnvapenfrågan och klimatkrisen, är bilister som inte begriper att man ska ligga i högerfilen – om man inte ska köra om, men då ska man gå tillbaka i högerfil efter uträttat ärende – något som (uppenbarligen) gör oss heligt förbannade.

Frågan är vilka som är värst, vänsterfilstoppklossar eller blinkersvägrare – vad tycker du?

I stopped this vehicle today for a left lane violation on I-65. The driver had approximately 20 cars slowed behind her because she would not move back to the right lane.



Again...if there are vehicles behind you, you must move to the right lane to allow them to pass. pic.twitter.com/tePjJ1Xigy