Nya Audi A1 Sportback har vuxit – teknik från större syskonen

Lilla Audi A1 lanserades 2010 vilket betyder att det är dags för andra generationen. A1 Sportback har blivit större och fått ett sportigare utseende.

A1 Sportback har vuxit hela 56 millimeter på längden vilket betyder att den nu mäter 4,03 meter. De korta överhängen ger ett stramare och sportigare utseende. Fronten domineras av stora luftintag och den breda Singleframe-grillen är en hyllning till Audi Sport quattro, rallyikonen från 1984.

Släktskapet med Audi urquattro och Sport quattro ses även i de breda, sluttande C-stolparna som ger en framåtlutad profil. Taket som är kontrastlackerat, finns i två nyanser, gör att bilen ser lägre ut.

S line-paket ger större luftintag, tröskelbreddare, en större spoiler och dubbla ändrör. Vid introduktionen erbjuds en edition baserad på S line. Den får 18-tumshjul med färgton i brons, vitt eller svart beroende på exteriörlack. De mörktonade LED-strålkastarna och bakljusen har hämtat inspiration från Audi Sport quattro och Audi-ringarna i grillen samt modellbeteckningen är svarta.

A1 Sportback är rymligare än föregångaren. Bagageutrymmet har ökat med 65 liter till 335 liter och med med de bakre ryggstöden nedfällda ökar utrymmet till 1.090 liter.

Fronten är inspirerad av Audi Sport quattro, rallyikonen från 1984.

Målet när interiören skapades var "sportigast i klassen". Den är standardutrustad med en digital och högupplöst 10.25-tumsskärm. Med tillvalet Audi virtual cockpit tillkommer bland annat animerade navigationskartor och avancerad grafik. MMI radio plus är standard i Sverige.

Infotainmentkonceptet är hämtat från de större modellerna. Tillsammans med Audi connect och MMI navigation plus erbjuds exempelvis vägvisning som beräknar rutten via molnet och tar den aktuella trafiksituationen i beräkning. Upp till fyra kartuppdateringar per år ingår.

Även säkerhets- och förarassistanssystemen är hämtade från de större syskonen. Bland annat ingår Lane departure warning som ser till att bilen håller sig inom filmarkeringarna i hastigheter över 65 km/h. Likaså Audi pre sense front, där radarsensorerna upptäcker kritiska situationer framför bilen. Föraren varnas och om nödvändigt bromsar bilen automatisk. Radarbaserad adaptiv farthållare håller ett valt avstånd till bilen framför. Utrustad med S tronic kan den bromsa till stillastående och automatiskt fortsätta framåt i vissa kösituationer.

A1 erbjuds med flera bensinmotorer, från 95 till 200 hk. Turboladdning, direktinsprutning och partikelfilter är standard. Samtliga versioner går att få manuella eller med sjustegad S tronic dubbelkopplingslåda förutom toppversionen där en sexväxlad S tronic är standard.

Chassikonstruktionen utlovar sportiga köregenskaper. Som tillval erbjuds sportchassi och Audi drive select med fyra olika körlägen: auto, dynamic, efficiency och individual. Med dynamikpaket kan känslan bli ännu sportigare. I instegsmotorn innebär det sporchassi, röda bromsok och större bromsskivor, de större motorerna får även justerbara dämpare, en ljudaktuator och Audi drive select. Fälgar upp till 18 tum.

Försäljningsstart i augusti 2018 och marknadsintroduktion i november. Svenska priser är inte fastställda.