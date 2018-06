Katastrofalt resultat för Volvo i J.D. Powers kvalitetsundersökning

Resultatet av J.D. Powers årliga kvalitetsundersökning avslöjar mycket dåliga siffror för Volvo. Volvo USA ska nu analysera vad som har hänt.

I J.D. Powers årliga kvalitetsstudie mäts antalet problem per 100 fordon, under de första 90 dagarna av ägandet. Åtta olika kategorier mäts och ju lägre poäng, desto färre problem och högre kvalitetsnivå.

I den senaste studien steg totalbetyget fyra procent från 2017 och kvaliteten förbättrades i sex av de åtta kategorierna.

I toppen hittar vi tre koreanska märken och i botten tre lyxmärken, varav Volvo återfinns som nummer tre – från botten.

auto motor & sport frågade Volvo Cars svenska presschef om kommentar till det anmärkningsvärt låga Volvo-resultatet.

"Mina kollegor i USA har precis fått en mer detaljerad version av undersökningen och de kommer att sätta sig och analysera resultatet på en djupare nivå. Innan de gjort detta vill de inte ge några kommentarer", skriver Annika Bjestaf i ett svar.

Volvo har även tidigare visat dåliga resultat i J.D. Powers undersökningar.

Pallplatserna kneps av Genesis (68), Kia (72) och Hyundai (74), därefter Porsche (79), Ford (81) och Chevrolet (82).

Nederst på listan återfinns Land Rover med 160 problem per 100 fordon under de första 90 dagarna, vilket kan jämföras med branschgenomsnittet som är 93 problem per 100 fordon.

Land Rover var dock inte det enda lyxmärket längst ner på listan, snäppet ovan (det vill säga bättre) hittar vi Jaguar (148) ochVolvo (122).

Bland märken som ofta får höga betyg bland ägare för kvalitet och driftsäkerhet har vi Lexus (84), Toyota (96), och Subaru (115).

Bland populära tyska premiummärken hamnar BMW (87) före Mercedes (92) och Volkswagen (103).