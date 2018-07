Suven Volkswagen T-Cross får premiär i höst

Utbudet av suvar tycks inte kunna mättas. VW bekräftar sin nästa suv T-Cross och visar upp en designskiss.

Suv- och crossoversegmentet växer så det knakar. Volkswagen som var lite sena på suv-bollen lanserade hösten 2017 sin fjärde suv, T-Roc, och redan i höst kommer deras femte (i Europa) i form av T-Cross.

T-Cross presenterades första gången 2016, då som konceptbil på bilsalongen i Genève. Den är 4.107 mm lång och positionerar sig därmed i småbilsklassen, under nämnda T-Roc.

Den nya lilla suven är framhjulsdriven och ska byggas på den modulära MQB-plattformen, alltså densamma som exempelvis T-Roc, Tiguan och Golf. Enligt sina skapare blir den "funktionell och smart konstruerad". Till exempel kan baksätet justeras i längsled för mer knäutrymme eller mer utrymme för bagage.

VW lovar också att T-Cross blir en av de säkraste bilarna i sin klass, tack vare krockegenskaper och många assistanssystem som även erbjuds i större och dyrare bilar. Den blir standardutrustad med bland annat Front Assist (närområdesövervakningssystem) och Lane Assist (filhållningsassistent).

Vi vet ännu inte vad den nya suven ska kosta men den marknadsförs under devisen: "I am more than one thing" – en bil som erbjuder mer utan att kosta mer. Eftersom det inte säger ett dugg kan vi i alla fall konstatera att storebror T-Rock 1,0 TSI kostar från 214.900 kronor.