Prenumerera på en begagnad Volvo XC40

Många vill prova det nya sättet att äga bil genom abonnemang, men är samtidigt inte sugna på att binda upp sig i 3 år. Nu finns en sådan möjlighet.

Nu kan du "prenumerera" på en Volvo under en kortare tid.

Volvos abonnemangstjänst Care By Volvo innebär en att kunden betalar en månadskostnad för bilen där allt, utom bränsle, ingår. Tjänsten har blivit populär, men ett minus är att kunden måste binda upp sig på 24 eller 36 månader, vilket kan är betydande tidsperiod inte mins avseende ekonomiska förutsättningar. Mycket kan förändras på 36 månader.

Volvo provar nu intresset för att abonnera på en begagnad Volvo XC40 D4 eller T5 under en kortare tid. Från en månad upp till 18 månader. Bilen kan leveras nästan omgående.

"Vi vill känna av hur våra kunder vill använda sitt abonnemang, hur stor flexibilitet man vill ha. Avsikten är att vi ska lära oss för framtiden hur vi bäst tillmötesgår våra kunders förväntningar", säger Kristian Elvefors, vd på Volvo Car Sverige.



Månadskostnaden för en begagnad Volvo XC40 D4 eller T5 är 4.600 kronor per månad. Det ingår serviceavtal, skatt, vinterhjul, däckskifte och däckhotell, försäkring, tillgång till Sunfleets bilflotta och till Hertz hyrbilar samt alla de uppkopplade tjänster som finns för Volvo XC40.

"Vi vet via undersökningar att omkring en tredjedel av svenskarna har en önskan om inte behöva äga sin bil. Och vi vet också att de kunder vi har i dag som har bil via Care By Volvo är yngre än våra andra kunder, och många av dem har aldrig haft bil tidigare. Därför ska det bli väldigt spännande att se vilka som lockas av vårt nya erbjudande, säger Kristian Elvefors.

Enligt Volvocars.se kostar det billigaste alternativet att abonnera på en ny XC40 5.099 kr/mån med 36 månader bindningstid.