Galen gräsklippare siktar på att köra 250 km/h

Tar det mycket tid att klippa gräset? Med Honda Mean Mower V2 går det garanterat snabbare.

2014 slog Honda rekord med den snabbaste gräsklipparen i världen. Honda Mean Mower toppade 187,6 km/h. Nu är planen att slå det nuvarande rekordet för gräsklippare (strax under 215 km/h) och för detta har Honda och dess partners skapat en ny version av Mean Mower.

Honda Mean Mower V2 har en 1.0-liters fyrcylindrig motor på 192 hästkrafter från Hondas motorcykel CBR1000RR Fireblade SP. Det använder Fireblades koppling, sexväxlad växellåda och LCD-skärm.

Man kan utan med gott samvete säga att här det är en motorcykel, förklädd till gräsklippare, men som (faktiskt) kan klippa gräs.

Honda siktar inte bara på slå nuvarande rekord på 215 km/h utan att skruva upp det rejält, kring 240-250 km/h. Frågan är vem som vågar köra en gräsklippare i den farten? Stuntföraren Jess Hawkins från Fast & Furious Live har anmält sig.

Jess Hawkins ska även köra gräsklipparen på den klassiska banan i Goodwood (pågår till söndag 15 juli), rekordförsöket kommer dock att ske senare.