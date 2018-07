När det gäller extremt snabb acceleration är det svårt för förbränningsmotorerna att hänga med. När brittiska Goodwood Festival of Speed gick av stapeln i helgen var det elbilarna som stod för de största utropstecknen.

Volkswagen I.D R Pikes Peak krossade ju de gamla rekorden uppför backtävlingen Pikes Peak i USA tidigare i sommar. Även Goodwood Festival of Speed är ju en backtävling, fast mycket kortare och med en betydligt beskedligare höjdskillnad.

Att VW I.D R Pikes Peak skulle hävda sig bra på uppför Goodwoods lilla backe var en lågoddsare. Men det alla frågade sig var om Volkswagen på allvar kunde hota Nick Heidfelds gamla rekord från 1999, då han körde F1-bilen McLaren MP4/13 på otroliga 41,6 sekunder.

Nära skjuter ingen hare, som man brukar säga, men Romain Dumas körde sin VW I.D R Pikes Peak mycket bra och satte rekordtiden 43,05 – den snabbaste elbilen någonsin på Goodwood.

Lika imponerande var att superelbilen Nio EP9, körd av skotten Peter Dumbreck, körde uppför samma lilla backe på 44,32. Därmed är Nio EP9 snabbaste gatlegala bilen någonsin i Goodwood, då den slog McLaren P1 LM som körde 47,07 2016. Dock ska vi lägga till att Nio EP9 körde på slicks, inte mönstrade gatdäck. EP9 har toppeffekten en megawatt, alltså 1.360 hk.

We are very proud leaving #NIOatGoodwood. A 44.32 sec lap by @AhLovejoy in the #EP9 in the @fosgoodwood Hillclimb Shootout represents the 5th fastest official lap set during the events 25-year history. We also leave as the fastest electric production car. #Proud pic.twitter.com/5tSp1snfnm