Fiat/Chrysler-chefen Sergio Marchionne allvarligt sjuk efter operation – ersätts som koncernchef

"Massiva komplikationer" efter en axeloperation har lett till ett hastigt försämrat hälsoläge för Sergio Marchionne, 66 år. FCA-chefen John Elkann vill inte ge några detaljer om hur kritiskt läget är för den legendariska ledaren inom bilindustrin. Men mellan raderna förstår man att tillståndet för Marchionne är dåligt.

I ett kortfattat pressmeddelande under lördagskvällen meddelar ledningen för FCA, Fiat/Chrysler, att koncernchefen Sergio Marchionne drabbats av "massiva komplikationer" efter en operation. Man beskriver dock inte vilken typ av komplikationer det är och i hur allvarligt hälsoläge som Sergio Marchionne befinner sig i.

Styrelsen för FCA sammanträdde under lördag eftermiddag och beslutade då att Sergio Marchionne ska ersättas permanent. Tidigare under lördagen utsågs Mike Manley till vd för FCA, efter tidigare varit chef för Jeep och Ram.

Senast Sergio Marchionne sågs i offentligheten var för en månad sedan. Han ska därefter ha genomgått en planerad operation av sin högra axel. Operationen gick uppenbarligen som planerat men sedan tillstötte komplikationer. Under lördagen försämrades hälsotillståndet kraftigt – utan att några detaljer gavs – och FCA meddelade att Sergio Marchionne ersatts som koncernchef av Mike Manley.

John Elkann, styrelseordförande i FCA, meddelade i ett eget pressmeddelande under lördagen att Sergio Marchionnes hälsotillstånd försämrats kraftigt under de senaste timmarna. Den engelska pressreleasen finns att läsa längre ned på sidan.

Sergio tar sällan på sig slips och kostym, senaste gången lär ha varit 2007 när han besökte påven. Eller var det påven som träffade Marchionne? Bilden är från 2017 när General Motors koncernchef Mary Barra (till vänster), och Sergio Marchionne träffar president Donald Trump i Vita Huset. Slips? Knappast. Foto Shawn Thew-Pool/Getty Images.

Sergio Marchionnes karriär – snabb och drastisk

De flesta av er kan redan historien om Sergio Marchionne och den italienska familjen som flyttade till Toronto i Kanada för att sönerna skulle få en bättre utbildning. Sergio tog en juristexamen, lärde sig engelska flytande och gjorde karriär i Kanada när han blev handplockad till att reda ut trassligheter i Algroup, Schweiz. Det uppdraget slutade med att han blev vd och den mäktiga industrifamiljen Agnelli fick syn på den handlingskraftige landsmannen, som valdes in i Fiats styrelse.

Inom loppet av några år dog flera av de viktigaste medlemmarna i familjen Agnelli. Det uppstod ett akut maktvakuum och styrelseordföranden Luca Cordero di Montezemolo gjorde ett desperat val när han 2005 tillsatte Sergio Marchionne som koncernchef för Fiat, som ännu en gång var på fallrepet.

Sergio Marchionne städade bort närmare 2.000 onödiga mellanchefer i det byråkrattyngda Fiat men avskedade inga bilarbetare och stängde inte fabriker. Ett krig med de mäktiga fackföreningarna skulle aldrig gå att vinna. I en djungel av udda bilmodeller rensade Marchionne bort det mesta men såg till att Grande Punto och 500:an utvecklades, vilka räddade Fiat.

Stjärnstatus fick Sergio Marchionne när han förhandlade med delägaren GM – som hade 20 procent av Fiat – och lyckades få loss två miljarder dollar av jänkarna för att de skulle komma ur den italienska sörjan.

Några år senare var Fiat på grön kvist igen och det mesta såg bra ut. Tills september 2008, då Lehman Brothers kollapsade och bankkrisen slog sina klor i en hel värld. General Motors var på väg mot konkurs, liksom Chrysler, och skulle de två gå omkull riskerades hundratusentals jobb i USA. I det här läget såg Sergio Marchionne en chans som ingen annan trodde på – att rädda Chrysler. Som belöning skulle Fiat bli delägare och så småningom majoritetsägare, om allt gick väl.

Sergio Marchionne lyckades övertyga alla berörda om att det fanns en framtid och Chrysler reste sig, mödosamt. 2014 slogs de två bilföretagen samman till FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Det var i sista stund för vågskålen hade slagit över på andra hållet, Chrysler gick som tåget men Fiat hade återigen hamnat i kris.

Samtidigt tog Marchionne ett fastare grepp om kronjuvelen Ferrari. Luca Cordero di Montezemolo fick sparken och Marchionne tog själv posten som styrelseordförande. Sentimental är han inte, Marchionne…

Senaste gången någon såg Sergio Marchionne i kostym och slips var när han besökte påven 2007. Säckiga byxor och mörk, stickad tröja gör att Marchionne sticker ut i ett hav av kostymnissar. Sticker ut gör också hans okonventionella åsikter om en bilindustri som "bara förstör pengar". Lönsamheten måste upp och det kan endast ske genom sammanslagning och förenkling. Varför skulle man till exempel inte kunna enas om några få, gemensamma motorer? Varför ska varje biltillverkare plöja ner miljarder på utveckling av komponenter som konsumenterna ändå inte kan särskilja?

Under 2015 satte Sergio Marchionne press på GM och föreslog ett giftermål med FCA, vilket skulle skapa världens största bilföretag – och "betydande vinster för aktieägarna". GM:s koncernchef Mary Barra var dock måttligt road av uppvaktningen och nobbade. Förståsigpåarna skakade på huvudet men Marchionne såg inte allt för ledsen ut. "Nästa stora konsolidering inom bilindustrin sker senast 2018," sa Marchionne.

Sergio Marchionne hade planerat för sin egen avgång men det återstår att se hur rätt han ska få, i sina framtidsprognoser. En allt mer elektrifierad bilindustri med autonoma fordon kommer att rita om kartan fullständigt.

FCA-pressmeddelande:

Statement from John Elkann, Chairman of Exor

July 21, 2018 , London, UK - I am profoundly saddened to learn of Sergio's state of health. It is a situation that was unthinkable until a few hours ago, and one that leaves us all with a real sense of injustice.



My first thoughts go to Sergio and his family.



What struck me about Sergio from the very beginning, when we met to talk about the possibility of him coming to work for the Group, even more than his management skills and unusual intelligence, were his human qualities, his generosity and the way he understood people.



Over the past 14 years together we have lived through successes and difficulties, internal and external crises, but also unique and unrepeatable moments, both personal and professional.



For so many, Sergio has been an enlightened leader and a matchless point of reference.



For me, he has been someone with whom to share thoughts and in whom to trust, a mentor and above all a true friend.



He taught us to think differently and to have the courage to change, often in unconventional ways, always acting with a sense of responsibility for the companies and their people.



He taught us that the only question that's worth asking oneself at the end of every day is whether we have been able to change something for the better, whether we have been able to make a difference.



And Sergio has always made a difference, wherever his work took him and in the lives of so very many people.



Today, that difference can be seen in the culture that he introduced in all the companies he has led, a culture that has become an integral part of each and every one of them.



The succession plans we have just announced, even if not without pain from a personal point of view, mean we can guarantee the maximum possible continuity, preserving our companies' unique cultures.



It has been my privilege to have had Sergio at my side for all these years.



I would ask everyone for their understanding in these circumstances and to respect Sergio's privacy and that of those who are dear to him.