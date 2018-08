Rekord i ”hästar” på Solvalla – stor bilträff lördag 4 augusti med över 2.000 bilar

Det blir förmodligen hästkraftsrekord på lördag när Stockholm Vintage & Sports Car Meet arrangeras. Över 2.000 entuisastbilar väntas på Solvalla.

På lördag 4 augusti är det premiär för Stockholm Vintage & Sports Car Meet på Solvalla. Bakom arrangemanget står motortidningarna Classic Motor, Wheels Magazine, Power Magazine och även den här tidningen/sajten – alltså auto motor & sport.

Med alla fyra tidningarnas läsare samlade innebär det över 2.000 entusiastfordon med allt från klassiska veteraner till sportbilar av senaste årsmodell.

"Vi är jättestolta och glada över att kunna bjuda in till en bilträff utöver det vanliga," berättar Mia Strand, eventansvarig för Stockholm Vintage & Sports Car Meet. "Besökarna kommer ena sekunden att kunna studera en äkta ångdriven Stanley Steamer från 1906 för att därefter höra mullret från en Ferrari P4 – både lika unika i sitt slag."

För besökarna ges det en unik möjlighet att på nära håll se och lyssna på mullret från Ronnie Petersons klassiska och kultförklarade Formel 1-bil från 1972 – March 721X. Bilen har genomgått en minutiös totalrenovering och är helt komplett med motor och allt.

På plats finns också två av landets hetaste byggen. En 1968 Dodge Charger, byggd i Mora och tidigare transporterad till Las Vegas för bland annat testkörning av Jay Leno, för att nu åter visas upp för den svenska publiken. En annan glödhet bil som kommer är en prisbelönt Chevrolet Biscayne från 1961.

Mer information om Stockholm Vintage & Sports Car Meet finns att läsa på www.stockholmcarmeet.se

Program Stockholm Vintage Sports & Car Meet

09.00 Portarna öppnas

10.00 Kids Club öppnar

11.00 Anmälan till Ten Most Outstanding stänger

11.30 Intervju med Johan Eriksson om hans prisbelönta Dodge Charger –68 som tagit vägen via SEMA och Jay Leno till Solvalla

12.00 Jerry Lee Carlsson – live on stage

13.00 Burnoutshow

13.45 Intervju med Magnus Ahlqvist som äger och visar upp Ronnie Petersons klassiska Formel 1 March 721X

14.00 Bilbedömning del 1

15.00 Bilbedömning del 2

16.30 Prisutdelning

17.30 Träffen stänger



OBS! Alla tider är preliminära och kan ändras.