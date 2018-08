Transportstyrelsen varnar för bedragare – skickar bluffmail om skatt som ska betalas tillbaka

Får du ett "trevligt" mail där din överbetalda fordonsskatt ska betalas tillbaka – då är det bara att kasta, utan att öppna. Det är ett bedrägeriförsök.

Under fredagen skickade Transportstyrelsen ut en varning via ett pressmeddelande. Det har kommit in uppgifter om att fordonsägare fått falska mail om återbetalning av fordonsskatt.

De falska mailen är dåligt översatta men kan vid en hastig titt se äkta ut. Uppmaningen från Transportstyrelsen är att skicka mailet till papperskorgen direkt, utan att öppna eller klicka på några länkar.

Syftet med de falska mailen är att lura av fordonsägaren uppgifter om kreditkort, eller inloggning till bankkonto.