Märkena som tjänar mest på varje såld bil – Ferrari toppar

Ferrari tjänar över 700.000 kronor på varje bil de säljer. Detta kan jämföras exempelvis Land Rover som tjänar 8.000 kronor per såld bil. För att inte tala om märkena som förlorar pengar på varje bil.

Det går bra för Ferrari.

Enligt den tyska studien från Dudenhoffers leder Ferrari ligan över rörelsevinst per såld bil. Lyxbilstillverkaren från Maranello genererar över 700.000 kronor per såld bil, vilket alltså är den högsta siffran i branschen. En annan italiensk lyxbil, Maserati, ger tillverkaren cirka 50.000 kronor per bil.

Bland de tyska tillverkarna hittar vi bland annat Porsche som ger cirka 180.000 kronor per såld bil, vilket är nästan dubbelt upp mot Mercedes, Audi och BMW, med cirka 90.000 kronor per fordon.

Enligt studien genererar Volvo strax under 50.000 kronor per bil och Jaguar Land Rover 8.000 kronor per bil.

Men alla tjänar inte pengar, vissa förlorar pengar på varje bil. Bland annat Volkswagen-ägda ultralyxiga Bentley som förlorar 180.000 kronor på varje bil, man skyller detta på den stora investeringen i elektrifiering.

Även Tesla förlorar som bekant på varje bil, nästan 110.000 kronor.

Trots att Ferrari med marginal tjänar mest per bil räknar man med ett fördubblat resultat fram till år 2022, främst genom den nya suven (eller FUV:en, som Ferrari insisterar på att kalla den).