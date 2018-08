Bluffsajten Trafikenheten.se dömd till böter för vilseledande tjänster

Domstol dömer ut nästan en halv miljon kronor i böter till den man som lurat många svenska bilägare. Gör han om det blir det mycket dyrare!

Som vi berättade i våras fanns det en sajt – Trafikenheten.se – som lurade svenska bilägare att betala för tjänster som är gratis, eller nästan gratis. Genom att köpa annonser hos Google hamnade sajten högt upp i sökfältet och kunde därmed lura de besökare som inte var så vaksamma.

Besökare till sajtentrodde att de hamnat hos Transportstyrelsen och beställde registreringsskyltar för 495 kronor – som egentligen bara kostar 90 kronor. Väldigt många bilägare blev lurade och det handlar sannolikt om fem miljoner kronor som hamnade hos ägaren till Trafikenheten.se, företaget IT Online Stockholm.

Men företagaren bakom IT Online Stockholm, döms av Patent- och marknadsdomstolen på samtliga punkter och ska betala 400.000 kronor i böter för marknadsstörningsavgift. Dessutom ska IT Online Stockholm, med säte i Bandhagen, betala rättegångskostnader för 47.565 kronor.

Domen från Patent- och marknadsdomstolen är kopplad till ett vite på sammanlagt fem miljoner kronor. Det innebär att om företaget IT Online Stockholm överträder något av de förbud som Patent- och marknadsdomstolen ställt upp får man vite på en miljon kronor (i varje fall). Företaget förbjuds till exempel att marknadsföra sig via nätet, Google adwords, med mera.

De första anmälningarna till Konsumentverket om Trafikenheten.se kom in under december 2017. Förutom denna sajt har företaget IT Online Stockholm även drivit sajterna Handledarbevis.se och Avgiftsmarknaden.se, som haft en liknande inriktning.

Enligt Patent- och marknadsdomstolen har ägaren till IT Online Stockholm medvetet konstruerat en webbplats som var ämnad att vilseleda konsumenterna.

Den betalningslösning som erbjöds på Trafikenheten.se innebar även en insamling av bilägarnas kortuppgifter med namn, kortnummer och CCV-kod. Något som i sin tur kan leda till missbruk av uppgifterna. Ägaren till IT Online Stockholm har föreslagits inkomma med svaromål, men inte hört av sig till Patent- och marknadsdomstolen.

