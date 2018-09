Burt Reynolds har avlidit – fördubblade försäljningen av Pontiac Firebird Trans Am

Burt Reynolds har avlidit, 82 år. Foto: Röhnert/Ullstein bild via Getty Images.

Från USA kommer beskedet att skådespelaren Burt Reynolds har gått bort, 82 år gammal, efter en längre tid av allvarliga sjukdomar.

Burt Reynolds gjorde sig känd genom en mängd rollprestationer men för de flesta bilintresserade blev han "odödlig" efter huvudrollen i actionkomedin "Nu blåser vi snuten", tillsammans med Sally Field. Den tredje huvudrollen spelades av en svart Pontiac Firebird Trans Am av årsmodell 1977.

Det var på den tiden som man bemödade sig om att göra bra titlar på svenska till filmer, originaltiteln var "Smokey and the Bandit". Från början var projektet tänkt som en lågbudgetfilm, men Burt Reynolds fick se manus och klev in som "filmstjärna" vilket ökade budgeten rejält. Filmbolaget blev dock skraja och drog ned budgeten i sista minuten, vilket ledde till en total omplanering av produktionen. De som tittar noga upptäcker massor av små fel och ologiska skutt i manus. Men what the heck – det blev ju bra ändå!

Bo "Bandit" Darville (Burt Reynolds) och hans lastbilskompis Cledus "Snowman" Snow (Jerry Reed) ska smuggla Coors-öl till Texas men får lagens långa arm efter sig i form av sheriffen Buford T Justice. Carrie spelas av Sally Field som nyligen flytt från bröllopet med sheriffens son Junior, som inte är den vassaste kniven i lådan. Och då förstår vi att polisjakten snabbt nog blir en personlig vendetta.

Nu blåser vi snuten blev omåttligt populär på sin tid och står sig än idag. Fina skådespelarinsatser, frejdig berättarteknik, våghalsiga stunts (det här var innan datoranimeringen) och inte minst riktigt bra biljakter gjorde att många gick ut ur biosalongerna med ett speciellt förhållande till just Pontiac Firebird Trans Am.

De av er som minns filmen undrar nog hur någon av bilarna kunde överleva filmscenerna. Det är helt rätt tänkt, tre svarta Firebird Trans Am användes till filmningen och endast en var i hjälpligt, körbart skick när filmjobbet avslutades. Men Burt Reynolds köpte en specialgjord, svart Pontiac Firebird Trans Am av årsmodell 1977 och den användes i marknadsföringen av filmen. Trans Am-modellen hade lanserats några år tidigare och försäljningen dubblerades på två år, tack vare draghjälpen från filmen.

Den Pontiac Firebird Trans Am som Burt Reynolds ägde utmärks bland annat av ett speciellt emblem och namnet "Bandit". Bilen förblev i Reynolds ägo men såldes 2014. Auktionsfirman Julien's väntade sig ett pris kring 60.000–80.000 dollar för bilen men det blev en het budgivning ända upp till det klubbade priset på 480.000 dollar, cirka 3,7 miljoner kronor.