Volkswagen Beetle vid vägs ände: Nu läggs den ned – igen

Folkabubblan säger adjö med specialversionen "Final Edition" – fast till Sverige kommer den inte.

1998 gjorde "nya" Volkswagen Beetle debut som en trendig hyllning till den legendariska VW Typ 1 eller "Folkabubblan" som vi känner den som.

Men nu har även Beetle, eller New Beetle som den hetat under några år, nått vägs ände. 2019 stoppas produktionen.

För att markera detta kommer nu fabriken i Mexiko att lansera två specialversioner, logiskt nog kallade för Final Edition SE respektive SEL. Båda varianterna ska finnas som kupé och som öppen version.

I Sverige är "sagan Beetle" redan i princip över och svenska Volkswagen planerar inga "Final Edition"-bilar.

"Vi säljer sedan en tid tillbaka bara lagerbilar", säger märkets informationschef Marcus Thomasfolk till auto motor & sport.

SE-versionen får stolar i tyg/läder medan lyxigare SEL har helläder i stolarna.

Avskedsmodellerna Final Edition finns i ett antal lackeringar, varav två unika – Safari Uni (beige) och stentvättad blå. Final Edition SE får en försiktigt förändrad exteriör med karossfärgade ytterspeglar, soltak och 17-tums lättmetallhjul. Insidan får stolar klädda i tyg/läder, pedaler i rostfritt stål, automatisk klimatanläggning och ett infotainmentsystem med 6,3-tumsskärm.

Den lite lyxigare Final Edition SEL har xenonlampor, LED-varselljus och dito bakljus samt 18-tums lättmetallhjul. Klädseln är helt i läder och GPS-navigering är standard.

Oavsett modell får 2019 års Beetle en turboladdad 2,0-litersfyra med 180 hästkrafter och sexväxlad automatlåda.

"Förlusten av Beetle efter tre generationer, och nästan sju decennier, kommer framkalla en mängd känslor från modellens många fans", säger Hinrich Woebcken, chef för Volkswagen i Nordamerika.

På frågan om det finns några planer på att "bubblan" kan få nytt liv i framtiden svarar han kort:

"Never say never."

Den täckta versionen får soltak som standard.

Men även om Folkabubblan nu (återigen) läggs ned innebär inte det slutet för Volkswagens retromodeller. Om några år ska märket börja sälja eldrivna retrobussen ID Buzz.