Nya tekniken: Hjälper dig överlista tjuvarna

Trenden är negativ – antalet bildelsstölder ökade med hela 73 procent under 2016.

För att du ska kunna skydda dig mot tjuvarna har DEFA utvecklat en ny, smart funktion till det populära billarmet DVS90. Är bedragarna i farten varnas du direkt i mobilen.

Foto: iStock

5 smarta tips: Så minskar du risken att drabbas av bilstöld och inbrott i bilen 1. Lägg aldrig nyckel nära ytterdörren i ditt hem. Det är det första stället många tjuvar letar på. Dessutom blir det lättare att spela in nyckelsignalen om tjuvarna står nära nyckeln, även när de befinner sig utanför huset.

2. Håll alltid koll på dina bilnycklar. Vid 75 procent av alla bilstölder använder tjuvarna bilens egen nyckel.

3. Se upp i omklädningsrummet. En favoritmetod tjuvarna har är att bryta upp skåp i träningslokaler, idrottshallar och arbetsplatser.

4. Skaffa ett bra billarm – det verkar avskräckande. Men kom ihåg att tjuvarna ofta brukar ha koll på det larm som finns installerat i bilen vid köpet. En larmlösning du skaffar i efterhand på en auktoriserad verkstad är svårare för tjuvarna att koppla ur.

5. Satsa på tillval som Second Authorization, om du har en nyckellös bil. Och installera appen GPS Link. Genom den vet du alltid var bilen befinner sig.

Dagens biltjuvar blir allt smartare. Samtidigt utvecklas också ny teknik som gör det enklare att skydda sig. DEFA:s populära fordonslarm DVS90 har avancerade sensorer som larmar om en ruta krossas, en dörr öppnas eller om bilens position ändras. Två exempel här kan vara om någon försöker stjäla däcken eller forsla bort fordonet – då aktiveras larmet direkt.

Nu har DVS90 fått ytterligare en smart funktion. Via DEFA:s app får du nämligen en varning direkt i din smartphone om någon av larmets sensorer utlöses. Det här gör att du kan reagera ännu snabbare än tidigare om någon försöker stjäla din bil.

I appen får du också tillgång till DEFA Security och Finder. Den första funktionen varnar om fordonet startas eller flyttas och den sistnämnda visar bilens position på en karta, information som enkelt kan delas med polis, räddningstjänst och försäkringsbolag.

"Det är faktiskt väldigt smart. Skulle din bil bli stulen kan du snabbt skicka GPS-koordinater till polisen," säger Erik Larsson, Sverigechef på DEFA.

Han berättar att bedragarna, i takt med att allt fler har nyckellösa bilar, har skaffat sig ny kunskap om hur de ska kunna bryta sig in. Kofoten och dyrken har bytts ut mot dekodrar för cylinderlås och tändningslås. Det hela funkar så att ett datorprogram inaktiverar bilens startspärr, slår på tändningen och startar fordonet, allt med en enda knapptryckning.

För dig som har en nykellös bil finns därför även funktionen Second Authorization, som gör att larmet inte kan stängas av via en dator. Larmet förblir aktivt ända tills det deaktiveras via en extra fjärrkontroll.

En annan smart egenskap hos DEFA:s fordonslarm är att de är modulbaserade. Detta gör att de enkelt kan anpassas efter olika fordonstyper och behov. I lastbilar med förvaringsutrymme kan man till exempel placera extra rörelsesensorer för att skydda värdefull last. Det ger många olika möjligheter. Bilar med nyckellösa system kan utrustas med Second Authorization och stöldbegärliga bilar kan utrustas med nivåsensor för att undvika att de lyfts eller transporteras bort. Ett bra tips för att hitta den bästa lösningen för just din bil är att ta hjälp av en larminstallatör.

Låter det intressant? Här kan du läsa mer om Second Authorization.

Foto: iStock

"De originallarm som finns i bilarna när man köper dem, har tjuvarna lärt sig att forcera. DEFA:s larm är mycket svårare att forcera. Det beror bland annat på det modulbaserade systemet, som gör det omöjligt för tjuven att veta vilken typ av sensorer som finns installerade. Detta gör att det inte blir lika självklart för tjuvarna hur de ska avaktivera vårt larm. Något som i sin tur gör det svårare att stjäla bilen eller bryta sig in," säger Erik Larsson.

Han menar att bedragarna ofta tar den lätta vägen.

"Vårt larm verkar avskräckande och gör att tjuvarna ofta väljer en annan bil, eftersom de vet att en DEFA-larmad bil är svårare att forcera," säger Erik Larsson.