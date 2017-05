Turtle Wax Dash & Glass Cleaner – fixar din inredning till nyskick på nolltid

Att göra rent inredningen kan vara en kladdig och rätt svår uppgift – som dessutom kräver flera produkter. Men Turtle Wax Dash & Glass Cleaner gör rent supersnabbt på både glas och plast.

Att göra rent inredningen på ett bra sätt kan vara rätt mödosamt, varför många drar sig för att göra jobbet. Men Turtle Wax Dash & Glass Cleaner är det perfekta hjälpmedlet som både rengör, fräschar upp och skyddar plastytor, gummi, vinyl och glas.

Normalt sett krävs det minst två eller tre produkter för att få rent instrumentbrädan och vindrutans insida. Fönsterputsmedel till glaset och sedan rengöring för plasten, därefter någon typ av glansmedel som ger bättre lyster. Olika typer av silikon har varit populära för att ge ny glans till plast, men alla gillar inte den blanka och tyvärr också kladdiga yta som silikonet lämnar.

Eftersträvar du istället en diskretare nybilsfinish är Turtle Wax Dash & Glass Cleaner den perfekta produkten. Det som är helt unikt med Dash & Glass Cleaner är att den rengör både plast och glas. Det finns alltså ingen risk för "kladd" när du spiller fönsterputs på plasten eller tvärtom kletar ner glasytorna med vinylmedel.

När du nu kan använda Turtle Wax Dash & Glass Cleaner till alla ytor går jobbet så mycket fortare. Börja med glasytorna och lägg inte på för mycket medel, då blir det svårt att torka rent. Använd en mikrofiberduk för glasytor, den är supereffektiv på att både rengöra och fånga upp smutsen.

Fortsätt sedan att använda Turtle Wax Dash & Glass Cleaner på alla hårda och mjuka plastytor. Vår rekommendation är att inte spruta direkt mot knappar, rattar och andra elektriska komponenter. Det finns en risk, dock väldigt liten, att rengöringsmedel kommer in i elektriska kontakter. Spruta istället Turtle Wax Dash & Glass Cleaner in i mikrofiberduken. Då undviker du också risken att få in medel i ventilationsgaller och andra ytor där det kan vara svårt att torka rent efteråt.

Plastytorna i en bilinredning brukar ha en struktur som ska efterlikna läder. In i dessa små håligheter kan det ibland vara svårt att få helt rent med en mikrofiberduk. Vid envisa smutsfläckar kan du därför använda en mjuk borste, mindre ytor rengörs effektivt med en tandborste. Är det större ytor som barn och hundar smutsat ner kan du behöva använda en diskborste, men vara försiktig med de hårda plastkanterna.

Turtle Wax Dash & Glass Cleaner är mycket effektivt när det gäller att fånga upp dammkorn i kombination med en mikrofiberduk. Skulle du istället använda en frottéhandduk så handlar det mer om att flytta omkring smutsen, det blir inte helt rent.

Turtle Wax Dash & Glass Cleaner är inte avsedd för skinnklädsel, alcantara eller mockaliknande klädsel. En försiktig användning på skinnklädsel kan fungera, men i så fall bör du först testa på en liten yta. Om skinnet mörknar ska du avbryta och istället använda en av de specialprodukter som Turtle Wax tagit fram för skinnklädsel.

Så här smutsigt kan det bli. Plasten innehåller mjukgörare som lägger sig på glasytor och där fastnar damm och smuts. Men här kan Turtle Wax Dash & Glass Cleaner uträtta underverk, på bara några minuter.

Turtle Wax har en speciell mikrofiberduk för glasytor. Den har en finare väv som är perfekt för glas. Underlättar när man ska torka rent, både på glas och plast.

Säkrast är att spruta Turtle Wax Dash & Glass Cleaner in i mikrofiberduken, inte direkt på ytorna som ska rengöras. Då blir det mindre spill och kladd. Har man en envis smutsfläck kan man spruta Turtle Wax Dash & Glass Cleaner direkt på och låta verka någon minut.

Det unika med Turtle Wax Dash & Glass Cleaner är att medlet fungerar på både glasytor och plast. Medlet innehåller inte någon stark glanshöjare, utan ger en matt och diskret yta. Perfekt om man vill få tillbaka nybilskänslan.

Rent och snyggt igen, på bara några minuter. När det är så här lätt att göra rent bilens inredning gör man det gärna ofta. De använda mikrofiberdukarna slänger man i tvättmaskin, 40 grader och utan sköljmedel (för det täpper till mikrofiberdukarna).