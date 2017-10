Sportbilstekniken har hittat in i Kia Stonic – din nästa crossover

Kia gör allt mera sportiga modeller och även helt nya Stonic har fått en rejäl dos körglädje. Snabb styrning, ett chassi utan krängning och en ny typ av aktiv momentstyrning är sådant som man normalt bara funnit hos sportbilar förut.

Foto: Kia

Det är ingen hemlighet att Kia lagt till ytterligare en dimension till sina nya bilmodeller. Förutom ett tryggt bilägande med unikt lång garantitid, hög säkerhetsnivå och spännande design ska Kia även leverera en god portion körglädje, med sportbilsegenskaper.

Det mest uppenbara exemplet på denna förhöjda ambitionsnivå är förstås nya sportsedanen Kia Stinger. Med Stinger läggs ribban på en nivå där Kia på allvar kan utmana den tyska premiumligan.

Men förutom Stinger har även nya Kia Stonic, crossovern i kompaktsegmentet, fått en rejäl dos av sportiga egenskaper. Kia Stonic gör Sverigepremiär hos de svenska handlarna nu i oktober och bilen är laddad med ett högt teknikinnehåll.

Foto: Kia

Bara i dyrare sportbilar

En av de komponenter som man tidigare bara hittat i dyrare sportbilar är den aktiva momentstyrningen som fördelar kraften mellan framhjulen. Framhjulsdrivna bilar upplevs ofta som understyrda, det vill säga de häver sig tungt över framhjulen vid kurvtagning och går rakt fram. Tryggt, men kanske inte så kul.

Kia Stonic använder systemen "Torque Vectoring by Braking" och "Cornering Brake Control". Systemen styr kraften till ytterhjulen i en kurva, vilket gör att bilen dras inåt och verkligen styr dit föraren pekar med ratten. Samma teknik används också för att snabbt stabilisera bilen vid kraftig inbromsning, vilket ger extra trygghet i en akut situation.

Foto: Kia

Färdas tryggt även i knepiga lägen

Som alla Kia-modeller säljs Stonic med det unika, 7-åriga garantipaketet (eller 15.000 mil). Det ger bilägaren extra trygghet, men det gör också den rikhaltiga säkerhetsutrustningen i Stonic där i stort sett allt är standard.

Säkerhetssystemen i Kia Sonic är samlade under namnet DRiVE WISE ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), som hjälper föraren att hantera sin bil på ett säkert sätt, även i en kritisk situation. På Stonic ingår bland annat autobroms som förutom framförvarande fordon även kan identifiera och bromsa automatiskt inför fotgängare.

Även ett filhållningssystem – en "vingelvarning" – finns i Stonic, som kan uppmärksamma föraren på att bilen närmar sig sidolinjerna på vägen.

Ett annat system som tidigare bara funnits i betydligt dyrare fordonssegment är trötthetsvarnare, Driver Attention Warning, DAW. Det här systemet samlar information från en mängd sensorer och kan känna igen beteende som tyder på trötthet hos föraren – och då uppmanar det till en paus. Trötthet är en underskattad fara vid bilkörning men forskning i Europa uppskattar att så mycket som en fjärdedel av dödsolyckorna beror på trötta och/eller sömniga förare.*

Att backa sin bil kan upplevas som osäkert, speciellt i stressade situationer. Det kan bli skador på den egna och andras bilar om olyckan skulle vara framme, men värre ändå är förstås om man skulle backa på en person eller ett lekande barn. För att öka säkerheten har Kia Stonic Advance och Advance Plus backkamera som standard. Bilden visas på den sju tum stora pekskärmen på instrumentpanelen. Förutom allt detta har helt nya Kia Stonic även helljusassistans.

Foto: Kia

Förbättrar krocksäkerheten

En annan egenskap som förbättrar körupplevelsen i Kia Stonic är de nätta yttermåtten och små överhängen (830 millimeter fram och 730 millimeter bak). Kia Stonic är behändigt kort – 4.140 millimeter lång – men har ett långt axelavstånd på 2.580 millimeter. Det gör att bilens tyngd är samlad "innanför " hjulaxlarna, vilket gynnar vägegenskaperna. 51 procent av karossen är tillverkad i höghållfast stål, vilket gör bilen vridstyv och förbättrar krocksäkerheten.

En annan fördel med långt axelavstånd är att det skapar bättre innerutrymme och ger Kia Stonic ett generöst baksäte. Den korta längden på 4,1 meter gör också Stonic lättparkerad, speciellt skönt när du vill stanna mitt inne i city. Ytterligare en detalj som gör Kia Stonic smidig i stadsmiljö är "Hill Start Assist", det vill säga bilen stannar i några sekunder utan att rulla baklänges.

Motoralternativen i Kia Stonic är snåla och kraftfulla. Fem- och sexväxlade manuella växellådor kompletteras med automat (en sjustegad dubbelkopplingslåda), som lanseras i Sverige under 2018. Fälgdimensionerna på crossovern sträcker sig ända upp till 17 tum, något som ger ett sportigare intryck.

* Sleepiness at the wheel', Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes & Institut National du Sommeil et de la Vigilance, June 2013.