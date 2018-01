Tekniken som lyfter nya Audi A8 – kan ta över körningen själv

Att köra bil är inte alltid roligt och inspirerande. Vi har nog alla fastnat i jobbiga bilköer, kanske tidigt på morgonen, när vi hellre gör annat än att sitta stilla och stirra in i bilen framför. Det är för de här situationerna som Audi utvecklade AI traffic jam pilot, och all annan smart teknik som finns i nya A8. Här går vi igenom hur de fungerar.

Tar över körningen i köer

Audi AI traffic jam pilot kan ta över körningen själv i hastigheter upp till 60 km/h om trafikförhållandena tillåter det. På den femgradiga så kallade SAE-skalan, som avgör hur "självkörande" nya bilar är, klassas detta som världens första autonoma system på nivå 3.



Det innebär att du inte längre behöver hålla koll på körningen eller hålla händerna på ratten, utan kan koncentrera dig på annat. Om bilen upptäcker att det inte längre kommer kunna ta hand om körningen – till exempel om filmarkeringarna upphör, om du närmar dig ett trafikljus eller om hastigheten går över 60 km/h – varnas du flera sekunder innan och kan ta över körningen själv.



Med ett tryck på AI-knappen på mittkonsolen kör du in i framtiden med Audi A8. Då aktiveras en hel armada av tekniska hjälpmedel som ska göra körningen mycket enklare och bekvämare. Hit räknas till exempel tolv ultraljudssensorer, fyra 360-graderskameror, en frontkamera, fyra radarsensorer, en laserskanner och den centrala styrenheten zFAS.



Det finns också en kamera som håller koll på om föraren tittar bort eller inte. Om föraren blundar kommer systemet varna för att försöka få föraren att ta över körningen igen. Det görs i olika steg, och om föraren inte reagerar bromsar bilen in i sin egen fil. All data om ansiktet är anonym och kan inte användas för att identifiera någon fysisk person. Audi skickar heller ingen data om ansiktet utanför bilen.



Systemet kan inte bara gasa, bromsa och styra själv, utan också ta hänsyn för bilister som svänger in i din fil med liten marginal. Sensorerna täcker sammanlagt in ett område 80 meter framför bilen och kan "se" med 145 graders vinkel framåt och det är den vinkeln som gör det möjligt för systemet att också upptäcka bilar som tvärt svänger in i filen.



Audi AI traffic jam pilot fungerar på flerfiliga vägar med skyddsräcken där körfälten är avskiljda med en fysisk barriär. Ingenjörerna har jobbat hårt för att Audi AI traffic jam pilot ska jobba lugnt, jämnt och bekvämt.

Om du behöver ta över körningen görs det i tre steg:

• Först visas ett rött ljus i den digitala instrumentpanelen, Audi virtual cockpit, tillsammans med flera andra varningar med både ljus och ljud.



• Sedan blir varningssignalen tydligare och ljudanläggningen sänker volymen. En varningstext visas i Audi virtual cockpit samtidigt som bilen saktar in, först försiktigt och sedan mer ryckigt. Säkerhetsbältet stramas åt försiktigt.



• I sista fasen dras bältet åt ordentligt, varningsljudet höjs och bilen stannar vid vägen och ringer nödsamtal till SOS.

Förutom att de är tråkiga och tidsödande kostar bilköer enorma belopp varje år. En bilkö på fyra kilometer som pågår i tre timmar på en tvåfilig motorväg kostar nästan en miljon kronor i ekonomiska skador, enligt Michael Schreckenberg, en av Tysklands mest respekterade trafikforskare vid universitetet i Duisburg-Essen.



Han är övertygad om att smart teknik kan minska risken för olyckor i bilköer.

"Automatiserade system som traffic jam pilot kan hjälpa till att minimera den mänskliga faktorn. Det är viktigt att kunderna litar på systemen", säger han.



Det kan vara bra att veta att Audi AI traffic jam pilot inte finns tillgängligt i alla länder än. När systemet införs beror på vilka lagar och regler som gäller i respektive land.



Parkera med ett klick

Vid sidan om köer är parkering något som många bilägare säkert skulle vilja lämna över till någon annan om de kunde. Audi A8 har två innovativa system som kan hjälpa till med tidsödande parkering.



Audi AI remote parking pilot och Audi AI remote garage pilot kan parkera bilen både i parkeringsfickor, på större parkeringsplatser och i garaget. Då behöver föraren inte ens vara i bilen – båda systemen kan sättas igång med myAudi-appen.



Faktum är att Audi AI remote garage pilot också kan ta hänsyn till cyklar och annat som kan finnas i garaget, tack vare en laserskanner. Det finns inte hos någon konkurrent.