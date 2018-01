Audis e-tron-modeller är värda att vänta på - här är framtidens elbilar

Lång räckvidd, uttrycksfull design och mycket ny teknik – Audi e-tron quattro concept är drömelbilen som skapar ordentligt habegär och är värd att vänta på.

Svenska bilköpare blir alltmer nyfikna på elbilar. Även om elbilarna fortfarande står för en ganska liten del av alla nya bilar som säljs växer intresset snabbt, och runt hörnet finns två helt nya suvar med eldrift från Audi.



Både Audi e-tron quattro concept och Audi e-tron Sportback concept är viktiga milstolpar på vägen mot nollutsläpp. Den ena är praktisk och stilren, medan den andra har en helt egen designprofil med uppkäftigt utseende – en fyradörrars Gran Turismo.



Audi var tidigt ute med experimentmodeller med hybriddrift och eldrift redan på 1980-talet, och med de nya modellerna – som alltså ska bli verklighet med start redan 2018 – vill Audi göra klart att det här med eldrift tas på allvar. e-tron quattro concept är en viktig del av Audis miljardsatsning på elektrifiering, som innefattar allt från 48-voltsteknik till laddhybrider och helt eldrivna modeller.



I Norge, som har blivit ett riktigt "elbilsland" tack vare generösa rabatter och subventioner på nya elbilar, kan intresserade köpare redan förboka Audi e-tron quattro.



Redan på bilsalongen i Frankfurt 2015 visade Audi upp e-tron quattro concept, som är en helt eldriven suv i konceptform. Den har tre elmotorer – en framtill och två baktill – vilket gör den fyrhjulsdriven. Systemeffekten ligger på sammanlagt 435 hästkrafter, men den kan tillfälligt ökas till 503 hästkrafter, och vridmomentet ligger på imponerande 800 Nm. Accelerationen till 100 km/h går på 4,6 sekunder.



Därmed står det klart att du inte behöver kompromissa med prestandan. Och tack vare ett vätskekylt batteripaket på 95 kWh behöver du heller inte oroa dig för räckviddsångest: både Audi e-tron quattro och Audi e-tron Sportback quattro fixar 50 mil på en laddning i den europeiska körcykeln.



Batteriet är placerat längst ned i bilen, mellan hjulaxlarna. Det ger låg tyngdpunkt och hög stabilitet – perfekt både på långkörning och på kurviga landsvägar.



När det gäller Audi e-tron quattro sportback concept ligger accelerationstiden på bara 4,5 sekunder, men effekt- och vridmomentssiffrorna är desamma.



Men räckvidd och prestanda är inte allt. Audi har också fokuserat på effektivitet, och det visar sig genom att bilen kan ta tillvara så mycket energi som möjligt och omvandla den till längre räckvidd. Det handlar till exempel om...



• Bromskraftåtervinning, som fångar upp energin som uppstår när du bromsar – energi som annars bara skulle ha slösats bort som värme. Föraren kan välja mellan flera olika inställningar för hur aggressiv bromskraftåtervinningen ska vara.



• En frirullningsfunktion som kan koppla bort delar av drivlinan när den inte behövs för att spara energi.



• Att drivlinan hela tiden anpassas efter en mängd olika faktorer, som batterinivå och information om vägen och trafiken som hämtas i realtid från navigationssystemet. Redan innan du kör kan bilen räkna ut den bästa strategin för drivlinan och därmed sänka elförbrukningen.



• Att luftmotståndet alltid är så lågt som möjligt – bilen kan till exempel höja och sänka sig själv flera centimeter vid olika tillfällen och vissa av bilens detaljer aktiveras när du kör snabbare än 80 km/h för att göra karossen extra hal. Audi e-tron quattro har en luftmotståndskoefficient på bara 0,25. Det är en riktigt bra siffra i en klass där en siffra på omkring 0,30 annars är vanligt.



En stor skillnad mot många av dagens elbilar är att Audis e-tron-modeller kan laddas betydligt snabbare. Snabbladdning är viktigt för att kunna åka på långresa eller när du har bråttom, och Audis snabbladdningssystem klarar hela 150 kW. Batteriet kan snabbladdas med 40 mils körning enligt den europeiska körcykeln på bara en halvtimme.





Och det finns fler tekniska lösningar som du kommer uppskatta.

• Det är smidigare att ladda trådlöst än att ladda med sladd – det vet alla som har en mobil med trådlös laddning. Audis e-tron-modeller har stöd för trådlös laddning med en induktionsplatta och kan då laddas med 11 kW. Smidigt i garaget eller på jobbet, och särskilt när du använder det automatiska parkeringssystemet som placerar bilen exakt ovanför laddplattan. Audis induktiva laddning har hela 90 procents effektivitet och är därmed nästan på samma nivå som laddning med sladd.



• De främre strålkastarna har högupplösta laserprojektorer som fungerar för både helljuset och halvljuset. Det här systemet innebär att strålkastaren bryts ned i många små "pixlar" där varje enskild pixel kan styras, anpassas och stängas av individuellt. På så sätt kan vägen lysas upp betydligt mer även om du får möte – helljuset stängs av för vissa sektorer av vägen för att inte blända mötande bilister.



• Förutom laserstrålkastarna finns bakljus med OLED-teknik. Designteamet kan få fram karaktäristiska former och imponerande "ljusanimationer" när bilen låses upp eller blinkar.



• Även pekskärmarna i interiören använder OLED-teknik och de kan därför få spännande former – skärmarna behöver inte längre vara fyrkantiga. En OLED-skärm är mycket bättre på att återge riktigt svart färg än konventionella skärmar, så gränsen mellan skärm och den blanksvarta interiörpanelen suddas ut och skärmen ser ut att smälta in i interiören med sina 3D-menyer. Dessutom är OLED-skärmar effektivare och drar mindre energi.



• Apropå interiören: Insidan är verkligen något alldeles extra. Båda konceptbilarna har en inbjudande interiör med många spännande nyheter och en futuristisk design. Framför föraren finns Audi virtual cockpit – digitala instrument som anpassar sig efter förarens önskemål. Den elektriska drivlinan är väldigt utrymmeseffektiv och det ger en rymligare och luftigare kupé.



• Med hjälp av radar- och ultraljudssensorer, kameror och laser kan bilen själv ta över körningen under vissa särskilda förhållanden. Det ger inte bara avslappnad körning i exempelvis köer, utan också högre säkerhetsnivå eftersom systemet ofta kan "förutse" en olycka och minimera risken för de åkande. Sensorerna hämtar in data som bearbetas av centraldatorn zFAS.



• Torque Control Manager ser till att skicka exakt rätt mängd kraft mellan bakhjulen vid rätt tillfälle. Det här är nästa steg för Audis berömda fyrhjulsdriftssystem quattro, och ger roligare köregenskaper eftersom ett av bakhjulen till exempel kan få lite mer kraft i en kurva – då känns det som att bilen nästan "svänger in av sig själv". Bakhjulen kan dessutom "svänga emot" en aning i kurvorna för ännu smidigare köregenskaper.



• Taket i Audi e-tron quattro concept har solcellspaneler och kan därmed ladda batteriet eller driva klimatanläggningen för att kupétemperaturen ska vara behaglig när du ska köra iväg.



Audi ska börja leverera nya e-tron quattro redan 2018. Ett år senare börjar leveranserna av syskonmodellen e-tron quattro Sportback.