Vi provkör Renault Mégane R.S.: Familjeracern med fyrhjulsstyrning

Att köra den snällt och fint är inga problem men hur står den sig i konkurrensen när det verkligen gäller? Det fanns bara ett sätt att ta reda på det. Vi åkte till Spanien och provkörde bilen på en tävlingsbana.

Vad är nytt?

Den största nyheten är att Megane R.S. har fått fyrhjulsstyrning. Bakhjulen rör sig några få grader vilket ge bilen vassare köregenskaper. Roligare att köra på krokiga vägar och stabilare i högre fart. Upp till 60 km/h svänger bakhjulen i motsatt riktning mot framhjulen och vid högre farter svänger de åt samma håll. Det är första gången vi hittar ett sådant system i den övre GTI-klassen.

Den andra nyheten är motorn. Jämfört med föregående version har den minskat i volym mdean effekt och vridmoment har ökat. Ur 1,8 liter tar man ut 280 hk vid det relativt låga varvtalet 6 000 r/min. Motorn är naturligtvis turbomatad och turbon är av typen Twin Scroll vilket ökar trycket vid lägre varvtal. Megane R.S. är framhjulsdriven via en sexväxlad dubbelkopplingslåda eller en sexväxlad manuell växellåda. Chassit finns i två versioner, Sport och Cup, där det senare är något sänkt och utrustat med mekanisk diffbroms av Torsen-typ. Denna griper in mycket snabbare än diffbromsen i Sport som verkar via skivbromsarna.

Multi-Sens ställer om motorrespons och dubbelkopplingslådans arbetssätt. Komfort eller Normal för vardagen och Sport eller Race för helgen (finns bara i kombination med sportchassi).

En annan nyhet är stötdämparna med tre funktioner i en. Dessa är hämtade från rallybilarna men ger fördelar även hos bilar som körs på asfalt. I sina ändlägen har de istället för ett stumt stopp ytterligare en hydraulisk dämparfunktion. Detta ger en idealisk kompromiss mellan komfort och sportighet utan att ha ett dyrbart system med ställbara stötdämpare.

För dubbelkopplingslådan finns däremot en möjlighet att välja Normal- eller Komfortläge med mjuka växlingar, ett Sportläge med snabbare växlingar och förstärkt motorljud samt ett Raceläge med ännu snabbare växlingar och kraftiga smällar i avgassystemet. Precis som tidigare finns en launch control för optimala starter på bana eller från ett rödljus. Tyvärr finns detta bara tillgängligt tillsammans med dubbelkopplingslådan.

Bucket seats à la française. Utmärkt sidostöd i kurvor men behaglig stoppning för långresor.

Bromsoken från Brembo är nya och har olika färg i Sport- och Cuputförandet. I Cupversionen kan man välja om skivans centrum ska vara tillverkat av aluminium medan resten av skivan alltid är gjord av gjutjärn. Bättre värmeavledning och 1,8 kg lägre vikt per skiva blir resultatet.

Megane R.S. utmärker sig också med speciella färger. En nästan självlysande orange kulör är ett alternativ till en gul färg och bägge syns bra. Det är nästan som att köra bil med reflexväst. Sportstolarna kombinerar på ett unikt sätt racingstolens omslutande funktion med en behagligt mjuk sittdyna.

Hur är den att köra?

Som vanligt med Renaults modeller bjuder den för biltypen bra komfort men också riktigt bra vägegenskaper. Fyrhjulsstyrningen bidrar till att göra bilen kvick i manövreringen såväl på vägen som på tävlingsbanan.

Megane R.S. är inte så renodlat raceinspirerad som exempelvis Honda Civic Type R utan lutar mer åt att vara en kompetent landsvägsbil, i synnerhet på krokiga vägar. Motorn är visserligen stark men tappar kraft på högre varvtal. Detta lär man sig efter en stund och använder då hela tiden en växel högre än man planerat.

Båda växellådorna är utmärkta men dubbelkopplingslådan känns mer rätt i tiden och rekommenderas då pristillägget inte kommer att bli mer än cirka 15 000 kr. En kul detalj med EDC-lådan är Multi Change Down. Inför en skarp kurva håller man in nedväxlingspaddeln under inbromsningen. Lådan växlar då själv ned så att rätt växel ligger i när man kliver på gasen igen.

I Sportläget omvandlas hastighetsmätaren till en stor varvräknare.

Nördfakta

Det finns mycket teknikgodis i Megane R.S. som till exempel den inbyggda kameran kallad Monitor Expert som filmar förarens körning och sedan för in telemetridata i videon. Dessa upplevelser kan naturligtvis, i tidens anda, lätt läggas ut på sociala medier men också användas för jämförelser med andra förare och därigenom öka förarens körskicklighet.

Tidigare versioner av Megane R.S. har satt varvrekord på Nürburgrings nordslinga med tider under åtta minuter, vilket den som kört denna kurvrika bana vet är mycket snabbt. Det är faktiskt snabbare än vad en F1-bil presterade på samma bana för 50 år sedan (banan var då ett par km längre). Franska polisen använder Megane R.S. för hastighetsövervakning på motorvägarna.

Borde jag köpa en?

Tyvärr vet vi ännu inte priset men det lutar åt att det blir under 350 000 kr. I så fall är Megane R.S. ett fynd för den sportbilintresserade som gillar teknikgodis men som också behöver en praktiskt familjebil. Serviceintervaller och garantier är som för en vanlig Megane och det kan ju vara ett gångbart argument vid familjerådslaget om ny bil.