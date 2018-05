Vi provkör Aston Martin Vantage – bättre än Porsche 911

Premium Ja, du läste rätt. Nya Vantage är bättre än en Porsche 911 – på vissa sätt. Vi berättar vilka.

Vad är nytt?

Efter DB11 är Vantage den andra modellen på Aston Martins nya arkitektur. De två bilarna delar dock bara cirka 33 procent av komponenterna, så två tredjedelar av Vantage är helt nyutvecklade grejer.

Motorn är dock bekant, i så måtto att vi känner igen den från Mercedes-AMG GT S. En dubbelturbomatad V8 på fyra liter som vrålar ur sig 510 hästkrafter och saftiga 685 Nm. En riktig pärla som i fallet GT S hämmades av ett något lynnigt chassi. Här är det "problemet" löst. Minst sagt. Mer om det strax.

Vantage är ett par centimeter kortare än en Porsche 911, men en dryg decimeter bredare. Det är bra, två fullvuxna nordbor får plats i kupén. Och två golfbagar ryms under halvkombibakluckan. Mindre bra, eftersom detta är Astons hardcore-sportbil, är att Vantage är ett par hundra kilo tyngre än 911:an. Det ska dock sägas att vikten är konkurrenskraftig i jämförelse med andra sportbilar.

"Fyrkantig" ratt, fast monterade växlingspaddlar och ett gott kvalitetsintryck över lag. Dessutom rymlig kupé – för två.

Hur är den att köra?

Hela motorblocket ligger bakom framaxeln, vilket resulterar i en viktfördelning på 50/50 fram/bak. Sådant är viktigt när det gäller bilar som ska kunna leverera högtidsstunder kring och bortom greppgränsen. Och i Vantage betyder ESP Off verkligen Off. Körprogrammen börjar på Sport och går via Sport+ till Track – där det senaste är för hårt till och med på buckliga banor.

Chassibalansen är utsökt och karosskontrollen mycket bra även i det mjukaste körläget. Den elektroniska diffbromsen mellan bakhjulen är helt öppen eller helt låst beroende på hur du kör bilen. Vill man går det finfint att häkta ut bakvagnen i riktigt publikfriande ställ, och till och med på sladd är Vantage extremt lättkontrollerad och förutsägbar. Kör man "snyggare" går bilen snällt dit man pekar nosen och Pirelli P Zero-däcken (255 mm breda fram, 295 mm bak) erbjuder enorma mängder grepp – trots att maxvridet finns redan från 2 000 r/min.

Den karakteristiska Aston Martin-grillen går visuellt igen i ankstjärten baktill.

Styrningen har kanske inte samma delikata precision som i en 911, men Vantage har klart tillräckligt med styr-känsla och respons. Motorn är trivsamt högljudd och har en hård, eggande ton. En riktig busbil!

Nördfakta.

Aston Martin grundades redan 1913 av britterna Lionel Martin och Robert Bamford. 1947 köptes företaget av David Brown, vars initialer sedan dess prytt de allra mest ikoniska modellerna. Aston-delen av namnet kommer från Aston Hill, där Lionel Martin brukade köra backtävlingar vid seklets början.

Borde jag köpa en?

Med tanke på prislappen är det ganska knepigt att rekommendera en Vantage före en 911, men egenskapsmässigt är den förstnämnda faktiskt bättre på en rad punkter. Främst när det gäller chassit och den lättillgängliga busigheten. Totalt sett är Vantage kanske inte bättre än en 911, men den är definitivt inte sämre. Bara annorlunda.