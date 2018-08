Peugeot 508: Franska evolutionen

Premium Peugeot 508 PureTech 225 GT // Peugeot 508 har den senaste tiden levt i skuggan av sina framgångsrika syskon 3008 och 5008. Men nu är det dags för revansch! Sällan har vi skådat en snyggare Peugeot genomarbetad inifrån och ut.

Vad är nytt?

Allt. Det handlar om en helt ny bil på en ny plattform. Att Peugeot väljer att förlägga provkörningen till Rivieran med Monaco som bas säger en del om vad man vill förmedla. Här vimlar det av lyxbilar av olika märken och modeller, och 508:an flyter in i trafikbilden som fisken i vattnet.

Till skillnad från föregångarens lite trubbiga utseende har nya 508 i sedanutförande en tydlig coupédesign. Något som bland annat understryks av att dörrarna saknar fönsterramar. Nya versioner av en bilmodell brukar så gott som alltid vara större på alla ledder. Men till förmån för form och smidighet har Peugeot gått på manéret "less is more". Nya 508 är jämfört med föregångaren lägre, kortare och har kortare hjulbas. Däremot är den bredare till ytterligare förmån för utseendet.

Invändigt domineras den ergonomisk utformade förarmiljön av ett 12,3-tums instrumentkluster och bredvid det en 8-tums infotaimentpekskärm. Ratten är precis som i 3008 och 5008 platt upptill och nedtill vilket gör att man ser instrumenten över ratten och inte igenom den.

Raden med "pianotangenter" i mitten av instrumentbrädan känns också igen från syskonen med två nollor i mitten. En hög och bred mittkonsol förstärker känslan av en Gran Turismo. Säkerheten har också fått ett uppsving och håller "state of art-standard".

Instrumentklustret är utformat för att synas över ratten. Bred mittkonsol är trendigt.

"Pianotangenterna" känns igen från 3008 och 5008.

Hur är den att köra?

Peugeot erbjuder sin vana trogen en rad olika drivlinor och 508 kommer till Sverige med både bensin- och dieselfyror med varierande effekt. Växellådorna som finns att tillgå är antingen en sexväxlad manuell låda eller en åttastegad automat. Vi väljer att koncentrera oss på den förväntade storsäljaren i det nationellt smala sedansegmentet.

508 kommer framöver även som kombi – en bil med 225-hästars turbofyra och automatlåda som också är top-of-the-line i utbudet. Det är en bil som inte lämnar mycket mer att önska. Motor och låda spelar hela tiden i samma tonart, kraften finns där när man behöver den och med fyra körlägen kan man variera responsen från bilen efter humör och dagsform. Det är påfallande tyst i kupén, men i sportläget kan man mana fram ett hyfsat hetsande morr från motorn.

Snygg även bakifrån. Tonade rutor i bakdörrarna förstärker coupékänslan.

GT-emblemet understryker bilens karaktär.

Nördfakta

I provkörningen ingick tillträde till fotografering innanför grindarna till Beatrice de Rotschilds villa på Rivieran. Ett av mängder av liknande slott och palats som hennes släkt äger världen över. Under 1900-talet stod familjen för den ojämförbart största privata förmögenheten i världen utan historiskt motstycke. Att Peugeot valt att förknippa nya 508 med Rotschilds säger en hel del om det franska bilmärkets ambitioner med sin nya modell...

Borde jag köpa en?

Gillar du snygga coupékarosser men ändå är i behov av fyra dörrar och en hyfsat praktisk sedan är det här bilen för dig.

Den enda rättvisa konkurrenten vi i dagsläget kan hitta är Volkswagen Arteon. En något större bil som med bensinmotor har vassare prestanda men också högre förbrukning och garanterat en högre prislapp än den som så småningom kommer att klistras på toppmodellen av 508 i sedanutförandet.

Det här är en bil som lämpar sig väl för längre Gran Turismo-influerade resor till kontinenten såväl som en skön avstressande miljö att vistas i till och från jobbet. Med stopp/start-funktion sparar man dessutom lite på bränslet så väl som på miljön i bilköerna.

För alla som "lajkar" den nya pärlan från Peugeot men har större laster att ta hand om rekommenderar vi att hålla lite på avtryckaren – det kommer en kombi inom kort!