Vi provkör Audi TTS facelift: Steril men kompetent

Premium Audi TT fyller 20 år. För att fira det har den lilla sport­kupén fått en ansiktslyftning och presenteras på Isle of Man, där bilens namn har sitt ursprung.

Vad är nytt?

Inte mycket. Utifrån syns nydesignade luftintag i fronten samt ovala inlägg i grillen som ger bilen ett mer aggressivt framträdande. Baktill hittar man en ny diffusor och nya luftslitsar under bakljusen.

Alla yttre uppdateringar är dock enbart kosmetiska och bidrar varken till bättre andning eller lägre luftmotstånd. Annars är utsidan sig lik, vilket också gäller för insidan. Här har man inte rört någonting.

Under huven jobbar samma tvåliters turboradfyra (EA888) som innan, dock med lägre effekt och högre vridmoment.

Fyra hästar fick lämna stallet till förmån för ett partikelfilter. Med det ombord klarar TTS Euro 6d-normen och får 20 Nm på köpet, tack vare högre avgasmottryck. Sammanlagt hamnar effektsiffrorna numera på 306 hästkrafter och 400 Nm.

Det högre vridmomentet gör att bilen klarar av sprinten från stillastående till hundra en tiondel snabbare, alltså på 4,5 sekunder. För att fylla ut en annars ganska innehållsfattig facelift, erbjuds även nya exteriörfärger och en belyst USB-port.

Virtual Cockpit är en 3D-animerad navigation som är kopplad till Google Maps, den visas i instrumentklustret och har även satellitbildsvisning.

Hur är den att köra?

Inte heller körupplevelsen har ändrats nämnvärt. Den starka motorn jobbar fortfarande silkeslent och tyst, men är knappast känslosam. Drivlinan känns nästan steril med sin helt linjära kraftutveckling utan toppar eller dalar upp till beskedliga 6 800 varv per minut. Fort går det, men det är knappast något man känner av. Motorn jobbar så pass dämpat att man till och med varit tvungen att förstärka motorljudet inne i kupén.

Sitt aggressiva yttre till trots fokuserar TTS snarare på komfort än sportighet, vilket inte minst märks på styrningen. Rattens mittläge är indirekt och saknar respons från framhjulen. Något som visar att bilen hör hemma mer på motorvägen än på banan.

Annars övertygar dock styrningen med lagom mycket tröghet och framaxeln briljerar i snabba svängar, något som ratten dock inte förmedlar till föraren.

Naturligtvis är TTS utrustad med Quattro, Audis fyrhjulsdrift, som aldrig låter Pirellis P Zero-däck komma i närheten av greppförlust. Automatlådan S-tronic har i nyupplagan en växel mer och är numera sjustegad. De lägre växlarna är nu kortare, precis som växlingstiderna.

Lite besviken blir man dock på det manuella läget. Kickdownfunktionen är alltid aktiv och så fort nålen närmar sig varvstoppet tar automatiken över och petar i nästa växel.

Bakvingen går upp vid 120 km/h, vid 250 km/h produceras 50 kg marktryck.

Richard "Milky" Quayle som vunnit den vansinniga tävlingen på Isle of Man berättar att sträckan körs med huvudet, inte med hjärtat.

Nu låter det som om bilen inte är något att ha, men inget kunde vara längre från sanningen. TTS har utmärkta resurser och är blixtrande snabb, men av en bil som bär ett S på bagageluckan förväntar man sig lite mer busighet. Så är inte fallet.

Nördfakta:

Att vi befinner oss på Isle of Man på TT:s födelsedag är ingen slump. Varje år infinner sig hundratals motorcyklister för att köra den sex mil långa sträckan runt ön i helt vansinniga hastigheter. Isle of Man Tourist Trophy är en folkfest som hyllar våghalsar utan rädsla eller överlevnadsinstinkt. TT står just för Tourist Trophy, sin bekväma och snälla natur till trots.

Borde jag köpa en?

Inte mycket rättfärdigar att vänta på faceliftmodellen, förutom den något uppdaterade optiken och partikelfiltret. Dock är Audi TTS, precis som innan, en fantastisk bil med hög komfort och tillräckligt tryck under huven för att sätta många andra sportbilar på plats. Letar man efter en bekväm, snabb och framför allt lågmäld bil, har man hamnat rätt hos TTS.