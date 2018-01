Test av 17 extraljus: Halogen mot xenon och LED

Höst- och vintermörkret ställer krav på din bils belysning som i vissa fall är direkt dålig. Det kan botas med extraljus. Klassiska rundlampor eller multiljusramper? LED, xenon eller halogen? Du och din plånbok avgör.

Det fanns en tid då ens bils ballfaktor till stor del berodde på hur många extraljus du lyckats klämma in på din Amazon, V4, Rallye Kadett eller om du var lite finlirare, din BMW 2002. Bosch Knick med 100-wattare var "king of the castle". I alla fall på torget i den bruksort i Bergslagen där jag växte upp. Hella Halogen gick an medan Carello ansågs lite suspekta eftersom de var italienska.

Under många år (och fortfarande) avstod folk från behövliga extraljus på grund av att de inte riktigt matchade bilens övriga linjer. Vill man vara frank kan man säga att en del människor har betraktat stora extraljus som lite "bonnigt". På landsbygden har man inte brytt sig om det utan uppskattat att se älgar, rådjur och vildsvin innan de hamnar på motorhuven. Och de nya kompakta ljusramperna kan man montera på de flesta bilar utan att de stör linjerna alltför mycket.

Rallyekipage kan numera ses försedda med ett par LED-ramper på stativ istället för de lite klumpiga ljusboxar som monteras vid mörker. Ser kul ut. Lastbilar kan vara rena ljusfestivalerna med kombinationer av ramper och runda extraljus.

Vad du ska välja är en fråga om dina körförhållanden i första hand och om plånboken i andra hand.

Vi har testat ett antal extraljus som stöd för dina val. Bra ljus ger högre säkerhet.

Ljusguide för upplysta

Halogen: Extraljus med halogenlampor är väsentligt billigare än de med xenonlampor eller lysdioder (LED). Ljusutbytet är inte lika bra med halogenlampor. Ljusbilden blir generellt alltid sämre jämfört med xenon och LED. Halogenlampor kräver stora yttermått för att ge bra ljus och kan vara svåra att passa in på moderna bilar.

Xenon: Mycket kraftfulla extraljus, i synnerhet i förhållande till inmatad effekt. Räckvidden kan mer än fördubblas med xenon. Priserna har sjunkit men xenon är fortfarande dyrare än halogenlampor och tyvärr även stöldbegärliga.

LED: Mycket god livslängd och kompakta yttermått gör att LED-extraljus kan byggas på ett annorlunda sätt. För att kunna ge samma ljus som xenonlampor behöver de ungefär lika mycket effekt. LED-ljus är också mycket stöldbegärliga. De är generellt dyrare än xenon och halogen men är lättare och kompaktare och därför enklare att passa in i moderna bilars fronter.

Experten: Välj LED-extraljus

Att välja extraljus kan kanske te sig som att vandra i en djungel för normalbilisten. KGK i Sverige säljer bland annat Hella och Bosch. Kristoffer Willenhed är produktchef på KGK. Vad rekommenderar han?

"LED-lampor är det bästa även om halogenlampor är jäkligt bra fortfarande, men problemet med nya bilar är att få plats med sådana lampor. Ska du få riktigt bra ljus från halogen krävs rätt stora format och de passar sällan bra på moderna bilar."

Kristoffer Willenhed säger att trenden är att allt fler väljer en LED-ramp. De är lättare och ganska smidiga till formatet och man får omedelbar full ljusstyrka. En del xenonljus säljs också.

• Att köpa är en sak, att montera en annan. Ska man ge sig på det själv eller lämna till en verkstad?

"Det är oftast inte så svårt att montera själva rampen. Det är svårare med elen. Jag tycker kanske inte det är så svårt men jag jobbar ju med det. En vanlig normalbilist som inte har mekkunskaper bör nog lämna över det till en verkstad."

• LED-ramper är bäst, alltså, men de är rätt dyra. I vissa fall väldigt dyra. Vilket är ditt råd till den som kör både på ej upplyst landsväg och en del i staden?

"Jag skulle säga LED. De har ett behagligt ljus och lyser hyfsat långt. Livslängden är bättre också."

Kristoffer Willenhed säger också att det inte måste vara dyra LED-ramper. Det finns exempel på bra och prisvärda ramper. Vårt råd är att läsa testet och sedan botanisera runt bland olika varumärken och säljställen. Bra ljus är värt att lägga energi på.

NBB Alpha 225 H1 25

Ett halogenextraljus med medelbra bredd och något bättre längd.

Rek cirkapris: 895 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 300 m

Diameter, mm: 225

Djup, mm: 153

Vikt, kg: 2

Typ: Halogen

Tillverkas: Frankrike

Material hus/lins: Plast/plast

E-märkt: Ja

Referens: 25

NBB Alpha 225 H1 High Intensity

Halogenextraljus med bra längd och hyfsad bredd,

Rek cirkapris: 895 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 360 m

Diameter, mm: 225

Djup, mm: 153

Vikt, kg: 2

Typ: Halogen

Tillverkas: Frankrike

Material hus/lins: Plast/plast

E-märkt: Nej

NBB Alpha 225 HID 20

Xenonljus med bra och samlad bredd men något sämre i längd.

Rek cirkapris: 2.995 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 275 m

Diameter, mm: 225

Djup, mm: 153

Vikt, kg: 2

Typ: Osram Xenon

Tillverkas: Frankrike

Material hus/lins: Plast/plast

E-märkt: Ja

Referens: 20

NBB Alpha 225 HID High Intensity

Kraftfullt xenonljus med bra och samlad ljusbild, bra bredd och mycket bra längd.

Rek cirkapris: 2.995 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 630 m

Diameter, mm: 225

Djup, mm: 153

Vikt, kg: 2

Typ: Xenon

Tillverkas: Frankrike

Material hus/lins: Plast/plast

E-märkt: Nej

NBB Alpha 225 Full LED med positionsljus

LED-extraljus med mycket bra längd och bredd och fint samlad ljusbild.

Rek cirkapris: 4.995 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 610 m

Diameter, mm: 220

Djup, mm: 153

Vikt, kg: 2,8

Typ: LED

Tillverkas: Frankrike

Material hus/lins: Aluminium/plast

E-märkt: Nej

Polar Blue by NBB LED LB 12X extraljusramp 180W

LED-extraljusramp med bra och brett närljus. Koncentrerad ljusbild med mycket bra längd och vettig bredd även på håll. Aningen dyr.

Rek cirkapris: 4.995 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 625 m

Bredd x höjd, mm: 510 x 100

Djup, mm: 120

Vikt, kg: 3,25

Typ: Philips Lumi LED

Tillverkas: Kina

Material hus/lins: PC

E-märkt: Nej

Polar Blue by NBB LED LB 6 extraljusramp 90W

LED-extraljusramp med brett närljus. Koncentrerad ljusbild, hyfsad längd och bredd även på håll. Låg vikt och måttligt djup kan gynna montage på vissa bilmodeller.

Rek cirkapris: 3.495 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 460 m

Bredd x höjd, mm: 510 x 70

Djup, mm: 80

Vikt, kg: 1,55

Typ: Philips Lumi LED

Tillverkas: Kina

Material hus/lins: Aluminium/plast

E-märkt: Nej

Polar Blue by NBB R220 LED Extraljus

LED-extraljusramp med bra närljus. Koncentrerad ljusbild, hyfsad längd och bredd även på håll.

Rek cirkapris: 3.195 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 475 m

Bredd x höjd, mm: 220 x 230

Djup, mm: 98

Vikt, kg: 3,53

Typ: CREE LED

Tillverkas: Kina

Material hus/lins: Aluminium/plast

E-märkt: Nej

Polar Blue by NBB R180 LED Extraljus

Bra närspridning i bredd, hyfsad ljuslängd och måttlig bredd.

Rek cirkapris: 1.995 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 360 m

Diameter, mm: 180

Djup, mm: 105

Vikt, kg: 2,45

Typ: CREE LED

Tillverkas: Kina

Material hus/lins: Aluminium/plast

E-märkt: Nej

Ljusdal Halogen Slim H7 220

Lågt pris. Bra närspridning i bredd, måttlig ljuslängd och måttlig bredd.

Rek cirkapris: 374 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 250 m

Bredd x höjd, mm: 223 x 235

Djup, mm: 122

Vikt, kg: 1,14

Typ: Halogen

Tillverkas: Kina

Material hus/lins: Glas

E-märkt: Ja

Referens: 25

Hella Extraljus Rallye 3003 H1 kromad sarg

Vettig längd men begränsad bredd. Gruppmontage (några i bredd) rekommenderas. Inte "klassens ljus".

Rek cirkapris: 719 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 340 m

Bredd x höjd, mm: 222 x 253

Djup, mm: 126

Vikt, kg: 1,35

Typ: Halogen

Tillverkas: Tyskland

Material hus/lins: Glas

E-märkt: Ja

Referens: 50

Strands LED Bar 560 120 W

LED-ljusramp med bra närspridning och bra längd och acceptabel bredd. Jämn ljusbild.

Rek cirkapris: 3.009 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 425 m

Bredd x höjd, mm: 560 x 78,5

Djup, mm: 86,5

Vikt, kg: 3,3

Typ: CREE LED

Tillverkas: Kina

Material hus/lins: i u

E-märkt: Ja

Referens: 40

Rigid SR-20 Combo

Obegripligt högt pris i förhållande till synnerligen blygsamt ljus. Dålig längd, måttlig bredd och smalt närljus. Låg vikt och litet djup räddar inte den här rampen.

Rek cirkapris: 6.156 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 240 m

Bredd x höjd, mm: 583 x 76

Djup, mm: 40

Vikt, kg: 1,65

Typ: LED (hybridteknik)

Tillverkas: USA

Material hus/lins: Polykarbonat

E-märkt: Ja

Referens: 37,5

Hella Extraljusramp LED 470 528

Bra bredd och skaplig längd. Låg vikt och ganska litet djup gör det lätt att passa in på en modern bil. Brett men aningen platt närljus. Vettigt köp!

Rek cirkapris: 4.100 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 355 m

Bredd x höjd, mm: 528 x 57

Djup, mm: 67

Vikt, kg: 0,95

Typ: LED

Tillverkas: Tyskland

Material hus/lins: i u

E-märkt: Ja

Referens: 37,5

Rigid E2-20 Driving

Mycket bra bredd inom en begränsad längd. Ett arbetsljus på skogsmaskin eller timmersläp. Då kanske priset kan ursäktas.

Rek cirkapris: 10.716 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 255 m

Bredd x höjd, mm: 583 x 85

Djup, mm: 95

Vikt, kg: 2,8

Typ: LED

Tillverkas: USA

Material hus/lins: Polykarbonatlins

E-märkt: Ja

Hanma Hilux 560 Ramp 2 rad

Bra bredd och mycket bra längd. Bra närljus. En bra kompromiss mellan ljus och pris.

Rek cirkapris: 2.395 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 545 m

Bredd, mm: 560

Djup, mm: 95

Vikt, kg: 3,85

Typ: Osram HILUX LED

Tillverkas: Kina

Material hus/lins: Aluminium/plast

E-märkt: Nej

Biltema 228 mm LED

Bra bredd och riktigt bra längd, Aningen spetsig ljusbild och dåligt närljus.

Rek cirkapris: 1.499 kr

ABL uppmätt vid 1 lux: 540 m

Bredd x höjd, mm: 229 x 234

Djup, mm: 129

Vikt, kg: 1,7

Typ: Osram LED

Tillverkas: i u

Material hus/lins: Polykarbonat

E-märkt: Ja

Referens: 45

Foto: Peter Gunnars