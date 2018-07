Bonus/malus är här – men fortsatt stor brist på elbilar och laddhybrider

Premium Samtidigt som bonusen för elbilar höjdes till 60.000 kronor den 1 juli finns det knappt några laddbara bilar att köpa – och många bilsäljare dissar elbilar. Samtidigt försvinner mängder av supermiljöbilar till utlandet. Vad beror det på?

I korthet • Flera stora biltillverkare har helt sålt slut på lagret av elbilar och laddhybrider och kan inte leverera. • Utvecklingen har gått snabbare än biltillverkarna vågat hoppas – och nu kommer nya utmanare som snor köparna från de etablerade jättarna.

I alla år har det pratats om hur pytteliten marknaden för elbilar är. Har bilbranschen underskattat intresset för laddbara bilar, eller tjänar biljättarna fortfarande mer pengar på att sälja bilar med förbränningsmotorer?

Kliv in till en Volvohandlare och du får beskedet att du kan få din nya Volvo XC60 T8 laddhybrid levererad i mars–april. Vill du däremot ha en dieseldriven variant går det bra att hämta ut en lagerbil direkt på dagen.

Är du sugen på nya Nissan Leaf i ett finare utförande står den kanske hemma på din garageplats i maj nästa år. Europas mest sålda elbil som funnits på marknaden sedan 2012 heter Renault Zoe och den kan du få levererad i november om du gör en nybeställning.

Det mest kända exemplet på långa leveranstider på elbilar är givetvis Tesla Model 3. När bilen visades upp blev det snabbt en kö på 400 000 bilar men den har minskat eftersom folk tröttnat på att vänta. Tesla har kämpat för att få fart på produktionen i fabriken i Fremont i Kalifornien och målet har hela tiden varit att tillverka 5 000 bilar i veckan.

Men det betyder trots allt att Model 3 med marginal är USA:s mest sålda elbil. En djupare analys av Teslaförsäljningen kommer längre fram i texten.

Vi har talat med branschorganisationen Bil Sweden och bilimportörerna om vad elbilsbristen beror på och hur de ser på framtiden för laddbara bilar, och svaren varierar. Bil Swedens nya vd Mattias Bergman har ett förflutet som vd på Nevs – elbilsbolaget som bildades av det nedlagda Saab och som nu bygger fabriker i Kina. Han är alltså väl insatt i marknaden.

Flera av Volkswagenkoncernens laddhybrider är helt slutsålda. Biltillverkarna har underskattat efterfrågan.

Fråga 1: Vad beror de långa väntetiderna för laddbara bilar på?

"Visst är det så att efterfrågan är större än tillgången. Laddbara bilar är relativt nya produkter och det tar tid att ställa om produktionen, får en underleverantör problem att leverera blir det stopp. Prognosen för laddbara bilar är också osäker vilket gör att man kanske inte byggt ut kapaciteten tillräckligt snabbt", säger Mattias Bergman.

Han får medhåll från Mattias Goldmann, vd på Fores – en liberal tankesmedja med Centerpartiet som största enskilda finansiär – med ett förflutet i Gröna Bilister.

"Det fattas batterier och komponenter, utvecklingen har gått snabbare än väntat men många vill först sälja ut sina lager av bensin- och dieselbilar", säger han.

Volvo lyckades under årets första kvartal bygga 3 620 exemplar av XC60 T8 för hela världen – vilket inte ens är hälften av den volym som Tesla mäktade med av sin extremt försenade Model 3.

Volvo har alltså stora problem med att leverera laddhybrider men samtidigt en väldigt offensiv ambition när det gäller elektrifiering. I marknadsföringen står det att Volvo "tar ledningen när det gäller elektrifiering av bilindustrin".

Annika Bjerstaf, pr-ansvarig på Volvo Cars, svarar så här på frågan om varför väntetiderna på laddbart är så lång: "Vi har hög efterfrågan på våra laddhybrider och det är glädjande samtidigt som leveranstiderna tillfälligt tenderar att bli längre. För Volvo XC60 T8 och XC90 T8 är den preliminära leveranstiden senare i höst."

Men stämmer det? När vi kontaktar en Biliaförsäljare blir svaret att vi kan få en XC60 eller XC90 T8 först i januari. Däremot finns det dieselbilar på lager.

Vi fyller på med ett bra och ett dåligt exempel:

• Volkswagen som är landets näst största bilmärke har sålt slut på nästan alla laddmodeller. När vi kontaktar en säljare i Bromma blir svaret att väntetiden på en Passat GTE är ett år. Volkswagen beställde alltså inte tillräckligt många bilar från fabrik när årets upphandlingar gjordes.

• Mitsubishi har dock inga leveransproblem. Vill du ha en Outlander PHEV kan du få en omgående, enligt Mitsubishis pr-ansvariga Lotta Thulin.

Så lång är leveranstiden för elbilar och laddhybrider

Bilmodell Biltyp Leveranstid Audi A3 e-tron Laddhybrid Slutsåld, oklart när modellår 2019 kommer Audi Q7 e-tron Laddhybrid Slutsåld, oklart när modellår 2019 kommer BMW 225 xe Laddhybrid 1-2 månader BMW 330e Laddhybrid Ingen uppgift BMW 530e Laddhybrid 1-2 månader BMW i3 Elbil 4 månader BMW i3 REX Laddhybrid 3 månader Hyundai Ioniq Electric Elbil 8-10 månader Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid Laddhybrid 6-8 månader Kia Niro Plug-In Hybrid Laddhybrid Leverans direkt Kia Optima SW Plug-In Hybrid Laddhybrid Leverans direkt Kia Soul EV Elbil Finns i lager, leveranstid beror på återförsäljare Mercedes C 350 e Laddhybrid Slutsåld, ny modell m diesel kommer 2019. Lagerbilar kan finnas. Mercedes E 350 e Laddhybrid Slutsåld, ny modell m diesel kommer sent 2018. Lagerbilar kan finnas. Mercedes GLC 350 e Laddhybrid Slutsåld, ny modell m diesel kommer 2019. Lagerbilar kan finnas. Mitsubishi Outlander PHEV Laddhybrid Leverans direkt Nissan Leaf Elbil 5 månader (N-Connecta och Acenta), 9-10 mån (Tekna) Renault Zoe Elbil 5 månader Tesla Model S Elbil 2 veckor (lagerbilar Sverige), 8-10 v (lagerbilar Europa), 3-4 mån (fabriksbeställning) Tesla Model X Elbil 2 veckor (lagerbilar Sverige), 8-10 v (lagerbilar Europa), 3-4 mån (fabriksbeställning) Volkswagen e-Golf Elbil 5-7 månader Volkswagen e-Up Elbil 4 månader Volkswagen Golf GTE Laddhybrid Slutsåld, oklart när modellår 2019 kommer Volkswagen Passat GTE Laddhybrid 11-13 månader, lagerbilar kan finnas hos återförsäljare Volvo V60 D5 Twin Engine Laddhybrid Slutsåld, nya generationen V60 kommer senare under året Volvo V60 D6 Twin Engine Laddhybrid Slutsåld, nya generationen V60 kommer senare under året Volvo V90 T8 Twin Engine Laddhybrid 3-4 månader Volvo XC60 T8 Twin Engine Laddhybrid 7-8 månader Volvo XC90 T8 Twin Engine Laddhybrid 7-8 månader

Jaguar I-Pace vill utmana Tesla, men produktionskapaciteten ligger på relativt blygsamma 13 000 bilar per år och i Europa ska det säljas 4 500 exemplar 2018 – vilket beräknas stiga till 8 700 under 2019, enligt Jaguar.

Fråga 2: Är elbilsbristen ett svenskt fenomen eller ser det likadant ut över hela Europa?

På den här frågan har Mattias Bergman på Bil Sweden en intressant vinkel: "Växelkursen kan styra och tyvärr kan den svaga svenska växelkursen på sikt drabba allokeringen av elbilar till Sverige."

Men det ser illa ut på många marknader. Är det brist på bilar i Sverige är det brist på bilar i hela Europa.

Analysfirman LMC Automotive Forecast förutspår att elbilsförsäljningen i Europa når en miljon bilar om fyra år och att de tillverkare som dominerar marknaden just nu kommer göra så även i fortsättningen.

År Sålda elbilar i Europa 2018* 125 000 2019* 200 000 2020* 600 000 2021* 1 000 000

*) Prognos

Volvo kör hårdare med elektrifieringen i sin reklam än i fabrikerna.

3 tips för dig som ska köpa laddbil 1. Det kan finnas lagerbilar ute hos handlare. Ring runt!

2. Få leveransdatum inskrivet i köpekontraktet.

3. Laddhybrider ska inregistreras senast sista augusti för maximal bonus.

Fråga 3: Hur ser tillgången på elbilsbatterier ut?

"Batterier är en trång sektor för många tillverkare. Idag byggs uppskattningsvis batterier som totalt har åtta gigawattimmars kapacitet per år, men beslutade investeringar pekar på att vi snart har en nivå på 35 GWh. Det kan betyda lägre priser och större tillgång. Men det är stor skillnad mellan hur olika tillverkare har säkrat upp leveranser från tillverkarna av batterier", säger Mattias Bergman på Bil Sweden.

Med andra ord: de framsynta eller elbilsoffensiva företagen kommer kunna sälja mycket elbilar. De som inte vågat beställa batterier ligger dåligt till.

Vi kan få se batteribrist redan 2020 när efterfrågan på elbilar har skjutit i höjden samtidigt som batterier för lagring av solel och liknande ökar, spår Mattias Goldmann på Fores.

För Mitsubishi påstås det inte finnas några problem med batteritillgång – Mitsubishi har beställt tillräckliga mängder i god tid.

Många bilsäljare dissar elbilar! Enligt en undersökning gjord av forskare på University of Sussex och Aarhus universitet – som besökt 86 återförsäljare vid 126 tillfällen – försöker skandinaviska bilförsäljare ofta styra kunderna från elbilar. I sju av tio fall försökte säljaren få kunden att köpa en bensinbil. I tre av fyra fall nämnde säljaren inte att det finns elbilar till salu. Säljarna kom dessutom ofta med fel uppgifter vad gäller elbilar och laddtider. Förklaringarna är förutom elbilsbrist att marginalerna på elbilar kan vara lägre och att firmorna tjänar mindre pengar på service av elbilar. Självklart träffade man även på riktigt duktiga och engagerade elbilssäljare och de duktigaste fanns föga förvånande i elbilslandet Norge.

Så går försäljningen av elbilar och laddhybrider i USA

USA-försäljning per månad hittills i år. Tesla håller ett starkt grepp om elbilsförsäljningen i USA och nya Model 3 har gått förbi premiumkonkurrenterna från Audi och BMW. Siffrorna kommer från Inside EVs och Carsalesbase.

Bilmodell Jan Feb Mar Apr Maj Tesla Model 3 1 875 2 485 3 820 3 875 6 250 Toyota Prius Prime 1 496 2 050 2 922 2 626 2 924 Chevrolet Volt 713 983 1 782 1 325 1 675 Nissan Leaf 150 895 1 500 1 171 1 576 Tesla Model S 800 1 125 3 375 1 250 1 520 Tesla Model X 700 975 2 825 1 025 1 450 Chevrolet Bolt EV 1 177 1 424 1 774 1 275 1 125 Honda Clarity PHEV 594 881 1 061 1 049 1 100 Ford Fusion Energi 640 794 782 742 i.u. BMW i3 (BEV + REX) 382 623 992 503 424 Bensin: Audi A4 2 024 2 331 3 296 3 126 3 472 Bensin: BMW 3-serie 4 551 4 255 4 845 3 550 3 428

Fråga 4: Är WLTP ett problem?

Bakgrund: Alla tillverkare måste från 1 september mäta alla bilmodeller enligt den nya körcykeln WLTP och redovisa förbrukningssiffror uträknade från denna norm. Det ger officiella förbrukningssiffror som stämmer bättre överens med verkligheten men under en övergångstid är det en gigantisk utmaning för många tillverkare, eftersom alla versioner måste köras i laboratorium.

För många bilmärken betyder det att försäljningen av en del modeller och versioner pausas eller i värsta fall skrotas. Biltillverkarna prioriterar att mäta de versioner som säljer bäst.

Det här innebär att vissa bilmodeller inte kan säljas under en viss tid, enligt Marcus Thomasfolk, informationschef på svenska Volkswagengruppen.

"Homologeringen till WLTP gör att vissa laddbara modeller temporärt inte kommer att kunna erbjudas. De kommer dock att komma tillbaka men vi kan inte ge besked om när", säger han.

För Volvo, som är tidigt ute med WLTP-certifiering, är det här inte något problem. Strategin med färre motorvarianter betyder dessutom att arbetet inte blir så gigantiskt som för många andra tillverkare.

Mitsubishi Outlander PHEV uppdateras i höst med bland annat bättre batterikapacitet och snålare bensinmotor.

Fråga 5: Är råvarorna till batterierna ett problem?

"Ursprunget av råvara som kobolt och arbetsförhållanden i gruvorna i vissa länder är ett etiskt problem där fordonsindustrin kommer ställa krav och ta eget ansvar. I nya battericeller har andelen kobolt minskat kraftigt och det finns kemier utan kobolt. Detta påverkar dock inte väntetiderna på laddbara fordon, utan snarare priset", säger Mattias Bergman på Bil Sweden.

Mattias Goldmann på Fores, håller med.

"Det finns stora problem med råvaror från konfliktområden, barnarbete och obefintligt arbetsskydd. Men råvaror till batterier har varit ett problem sedan urminnes tider, inte minst sedan datorer och mobiltelefoner slog igenom brett. Först med elbilarna har vi fått en vettig kravställning på batterileverantörerna där bland annat BMW och Tesla offentliggjort sina krav vid inköp av batterier och råvaror."

Lotta Thulin på Mitsubishi förklarar frankt att ursprunget av råvarorna till batterier inte är något problem medan Marcus Thomasfolk på Volkswagen säger att "Vi för en dialog med företagen som arbetar med råvaruförsörjningen och VW:s sociala ansvarstagande börjar redan i framtagandet av råvaran."

Irene Bernald, informationschef på Audi säger att man forskar på att minimera eller undvika användandet av kritiska råvaror samtidigt som man för en dialog med leverantörerna när det gäller hållbarhetskriterier.

Fråga 6: Kommer bilförsäljningen drabbas av de nya skattereglerna?

Bakgrund: Bilskatten för lite törstigare bilar höjdes den 1 juli och höjs ytterligare 1 september. Bilköpare som inte vill ha en bil som är dyr att skatta och inte kan få en laddbar levererad kanske struntar i att köpa nytt.

"Vår bedömning är att tidpunkten för köp och modellmixen kommer påverkas. Antingen har man köpt en malusbil eller så är det laddbart som gäller och då kan man vänta, eller välja en modell från en annan leverantör som finns för leverans", säger Mattias Bergman.

"Det finns bonusbilar i alla klasser, men bonus/malus är överfinansierat med ungefär en miljard första året. Det betyder att staten räknar med att ta in klart mer malus än betala ut bonus och det pekar ju på att genomsnittsbilen blir lite dyrare och att bilförsäljningen därmed kan väntas minska något", säger Mattias Goldmann.

Mitsubishi tror på en fördubbling av försäljningen – konkurrenterna kan inte leverera

Lotta Thulin på Mitsubishi tillhör de som tror att bilförsäljningen totalt kan dyka nedåt eftersom det blir brist på bunusbilar samtidigt som Mitsubsihi själva inte har några problem med leveranserna och tror att man kan sälja 3 000–4 000 av uppdaterade Outlander PHEV under 2019 – vilket ska jämföras med en årstakt under första halvåret i år som skulle ge en total på drygt 2 000 bilar.

Det betyder alltså en fördubbling av försäljningen främst på grund av att konkurrenterna inte har bilar att leverera.

Även Kia och Hyundai ser otroligt positivt på försäljningsutvecklingen.

David Lilja, pr-chef på Kia: "Vi har haft en god planering och fabriken i Sydkorea har stor flexibilitet. Sverige är en prioriterad marknad och vi kan hålla högspecade men relativt få modellversioner i lager. Vår tjänstebilsförsäljning ökar dramatiskt."

Det är alltså dunderläge för exempelvis Kia, som kan sälja stora volymer av välutrustade dyra bilar.

Audi. Suven e-tron quattro visas i höst och börjar levereras nästa år, liksom en ny A3 e-tron.

Fråga 7: Hur ser prognosen för laddbara bilar ut för 2019?

De flesta förutspår en ökad försäljning av laddbara bilar men Mattias Goldmann på Fores ser orosmoment.

"2030-sekretariatet räknar med att laddbart passerar tio procent 2019 men hur stor totalmarknaden blir kan påverkas av exempelvis kronkursen. Jag tror andelen rena elbilar ökar även om laddhybriderna dominerar till 2020. Men blir väntetiderna långa kan försäljningen drabbas dubbelt, dels orkar många inte vänta och dels kan försäljarna ta mer betalt för de bilar de faktiskt har."

Mattias Bergman på Bil Sweden: "Vår prognos för 2018 är 9 procent, 12 procent 2019, 19 procent 2020 och 25 procent 2021."

Fråga 8: Hur stort är problemet att begagnade laddbilar exporteras till utlandet?

Bakgrund: Begagnade laddbara bilar exporteras till utlandet i stor utsträckning eftersom andrahandsvärdet är högre i andra länder. Sverige har starka incitament vid nybilsköp men små för begagnatmarknaden.

Vi låter Mattas Bergman på Bil Sweden fortsätta svara: "Det är ett stort problem om vi ska nå våra klimatmål, dessutom är det inte ett effektivt användande av våra skattemedel att subventionera grannländer. Det behövs styrmedel även för begagnade laddbilar."

Mattias Goldman, Fores, håller med: "Det är mycket oroande, vi får aldrig en fossilfri fordonsflotta om de fossiloberoende bilarna lämnar landet. Vi måste jobba mer som i Norge med trängselskatten, P-avgifterna, kostnad för laddning, kostnad för färjor och så vidare. Och kanske våga ställa frågan: Ska man verkligen få 60 000 kronor om man köper en ny bil men noll om man köper begagnad?"

Marcus Thomasfolk på Volkswagen konstaterar: "Politikerna bör hitta en lösning på den här frågan."

Lotta Thulin på Mitsubishi ser ett ökat intresse på privatmarknaden och hoppas att det kommer minska exporten av laddbara bilar.

En sak är säker: det blir en ovanligt spännande bilhöst för både bilköpare och bilsäljare.

Mercedes laddhybrider är slut men nästa år kommer versioner med bättre batteriprestanda liksom suven EQC.

Så mycket bonus förlorar laddhybriderna efter den 1 september

Bilmodell Bonus 1/7–31/8 Bonus 1/9– Volvo V90 T8 21 682:- 19 183:- Volvo XC60 T8 19 183:- 14 185:- Volvo XC90 T8 19 183:- 0:- BMW i3 REX 49 171:- 45 839:- Kia Optima PHEV 32 511:- 23 348:- VW Passat GTE 28 346:- 18 350:-

Volkswagen Passat GTE tappar cirka 10 000 kronor i bonus på grund av de tuffare bränsledeklarationsmätningarna och Volvo XC90 T8 förlorar sin bonus helt – den blir i praktiken 19 183 kronor dyrare!

Volvos stora suv XC90 T8 får i dagsläget en bonus på 19 183 kronor eftersom den släpper ut 49 gram/km. Alla bilar som klarar 60-gramsgränsen får en bonus. Men den 1 september måste den nya WLTP-baserade förbrukningsuträkningen kallad NEDCkorr användas och då går förbrukningen på samma bil upp till 63 gram/km om man beställer de bredare däcken.

Det betyder att bonusen försvinner.

Koldioxidsiffrorna som våra uträkningar baseras på är Volvos officiella och i uträkningarna har vi gått på den högsta siffran för att se hur mycket bonusen kan minska – om man väljer de bredaste däcken.

För BMW i3 REX, Kia Optima och VW Passat GTE finns ännu inte de officiella utsläppssiffrorna för NEDC-korr, men vi har räknat upp siffran med 33 procent enligt en skattning gjord av EU Joint Research Centre. Uträkningarna har gjorts med hjälp av Transportstyrelsens räknefunktion.

Hyundai Kona lär bli en storsäljare – officiell räckvidd 48 mil och ett pris på cirka 400 000 kronor med avdragen miljöbilsrabatt.

Norge – var god dröj?

Elbilar är högvilt i grannlandet Norge och när Hyundai äntligen släppte möjligheten att beställa den nya eldrivna versionen av suven Kona fick Hyundai 3 211 signerade kontrakt på tre dagar. Det är mer än vad Hyundai i Sverige säljer på ett halvår.

Men Hyundai i Norge får "bara" en tilldelning på 2 500 Kona Electric under 2018 så det blir trots allt till att vänta för en hel del som stod och hängde på låset. För systerbilen Kia Niro Electric har över 3 000 norrmän betalat in en deposition på 7 777 norska kronor – för att få en bil så snabbt som möjligt. Den lanseras i november.

Mercedes är inte heller så ledsna över att 2 000 inbetalningar på 20 019 kronor har gjorts för märkets första eldrivna suv, EQC – som börjar levereras nästa år.

När det gäller Tesla Model 3 ryktas det om att 20 000 norrmän har gjort en reservation och deponerat 10 000 kronor. Men till Norge kommer den först nästa år. När det gäller VW e-Golf är det dock tvärtom – den norska generalagenten har beställt hem rejält med bilar.

I Norge har elbilarna en marknadsandel på 30 procent och det är mer eller mindre hela havet stormar – gamla favoritmärken som inte kan leverera bilar faller i registreringslistorna och nya skjuter fart. Det är säljarens marknad.

Tesla Model 3 ett produktionsfiasko?

Teslachefen Elon Musk har sagt att "de senaste månaderna har förmodligen varit de mest plågsamma och jävligaste jag och många på Tesla någonsin har upplevt".

Satsningen på en väldigt högt automatiserad tillverkning har gjort att produktionen av nya 3:an inte alls har dragit igång så snabbt som planerat. Och det har inte aktiemarknaden gillat.

Men nu byggs det 500 bilar om dagen och Elon Musk har sagt att man ska komma upp i 6 000 bilar per vecka i slutet av juni. Fabriken ska byggas om och gå dygnet runt sju dagar i veckan. På tal om dygnet runt har Elon Musk sovit på fabriken i en liten kontorssoffa – något som fick svenska Teslaklubben att reagera – man samlade in pengar till en bra bäddbar soffa som har överlämnats till fabriken.

Leveranstiderna i USA har minskat från 12–18 månader till 4–6 månader. Till Europa lär Model 3 komma under nästa vår – vilket är en försening med ett år jämfört med de ursprungliga planerna.

För att sätta produktionssiffrorna i relation till andra tillverkare har Tesla tagit fram försäljningssiffrorna i USA och det visar sig att Model 3 under maj månad sålde bättre än premiumkonkurrenterna Audi A4, BMW 3-serie, Lexus IS och Mercedes C-klass.

På Tesklaklubbens hemsida noteras också att Volvos bäst säljande modell XC60 såldes i 16 171 exemplar under maj månad – på tre fabriker betyder det en total tillverkningsvolym på 3 651 bilar per vecka. Nya Nissan Leaf tillverkades i fjol i 1 861 exemplar per vecka och siktet ligger i år på runt 2 600 bilar – eftersom den nya modellen förväntas sälja ännu bättre än den gamla.

Ronny Svensson, vd Ynnor. Läs mer på



Tjänstebilsexperten: Volvo och VW har gjort bort sig

Vad har teknikerna gjort? Man har vetat om det jättelänge. Den svenska laddhybridförsäljningen kommer att drivas av förarna som kommer att tjäna 2 000 kronor i månaden på lägre förmånsvärde och drivmedelskostnader.

Att i detta läge heta Volvo eller VW och inte kunna leverera vad marknaden önskar måste vara en felplanering från generalagenternas sida. Detta har inte varit en nyhet.

Vi kommer få se en helt annan marknad för företagsbilar, det är som att öppna en godisaffär för 8–9-åringar – för de asiatiska märkena, medan Volvo och VW står där och försöker sälja knäckemackor. De kommer inte att sälja någonting. Volvo och VW får ta smulorna från prästens bord.

Med all den kunskap om lobbying och de kontakter med regering som de har, hur tänkte de? Bonus/malus, förändring av bilförmånsberäkning, förändringar av WLTP och laddbilssuget. Varför kan man inte leverera bilar?

Ronny Svensson, vd för tjänstebilskonsulten Ynnor