Guide: Här hittar du bästa laddhybriden för ett bra pris – testlagets favoriter

Premium Letar du efter en lätt begagnad laddhybrid? Eller en helt ny? Då ska du välja någon av testlagets favoriter – sex bilmodeller fick högsta betyget fem stjärnor. Välj en av dessa och du får garanterat en mycket bra bil.

Att både ha kakan och äta upp den är ju alltid frestande. Ungefär som en laddhybrid, man kan både pendla på eldrift och använda förbränningsmotorn vid längre utflykter. När båda drivsystemen samarbetar får man en riktigt kvick bil. En perfekt kombo!

Den första laddhybriden på svenska marknaden dök upp under slutet av 2013 och sen fyllde det på med enstaka modeller 2014–2016. Under 2017 blev det "proppen ur" med en mängd nya modeller. Att hitta en lätt begagnad laddhybrid till attraktivt pris blir därför allt lättare då många rullat som förmånsbil under sina första år.

Testlaget på auto motor & sport har naturligtvis följt utvecklingen noga bland laddhybriderna. Bland det 30-tal tester som gjorts har det delats ut både ris och ros. Sex av dessa bilmodeller har fått högsta testbetyg, fem stjärnor. Väljer du bland någon av dessa favoriter är det bara att gratulera – det är en mycket bra bil totalt sett:

Testlagets sex favoriter

"En rysligt kompetent och fin bil"

Håller vi oss till de sex bilmodellerna ovan som fått maximala fem stjärnor i betyg är det laddhybrider från endast tre tillverkare: Audi, Volkswagen och Volvo. I det senare fallet är det tre stycken T8-modeller.

Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD var först ut, som årsmodell 2016, och tittar vi på bilhandelssajten Wayke börjar priserna en bit över 600.000 kronor för de begagnade T8:orna.

När vi testade Volvo XC90 T8 i nummer 17-2016 fick modellen beröm för sin lyxiga, ombonade inredning och utmärkta drivlina. Elmotorn räcker till för vanlig trafikrytm och bensinfyran smyger igång utan buller eller vibrationer. Att bilen dessutom är både rymligt och sjusitsig är en viktig egenskap för den stora familjen. "En rysligt kompetent och fin bil" som testlaget sammanfattade XC90 T8. Räckvidden på enbart eldrift vid blandad stads- och landsvägstrafik blev 33 kilometer.

"Det här är utan tvekan den bästa V90 du kan köpa. Om du har råd."

Samma fina drivlina fick också beröm när vi testade Volvo V90 T8 Twin Engine i nummer 20-2017. "Samspelet mellan el- och bensinmotor är bland de bästa och när man vill ha mycket kraft finns den tillgänglig direkt," skrev testlaget. V90 T8 har en luftpump för att kunna ge värme och ändå köras på enbart eldrift, vintertid. Luftpumpen ger även kyla på sommaren.

Bensinmotorn i T8-modellen matas av både en turbo och en kompressor, vilket ger 320 hk och 400 Nm. Men med eldriftens tillskott blir den totala systemeffekten hela 407 hk och 640 Nm. Vi lyckades inte komma ner till den 0–100 tid som Volvo uppger (4,8) men klockade ändå V90 T8 för 5,2 sekunder – vilket är klart respektabelt för en familjekombi i den här storleken.

Sammantaget var det översvallande beröm som testlaget gav till Volvo V90 T8: "Totalt sett är V90 ett mycket attraktivt bygge. Vi tilltalas inte bara av dess extroverta men inbjudande formgivning utan tekniskt sett känns den väldigt komplett. Det här är utan tvekan den bästa V90 du kan köpa. Om du har råd." Och de begagnatpriserna börjar på en nivå strax över 600.000 kronor.

"Volvo XC60 T8 är marknadens bästa laddhybrid i mellansuvklassen"

Senaste T8-modellen från Volvo är XC60 T8, mellanbocken Bruse i den numera rätt stora grupp av suvar som Volvo erbjuder. Testlaget har höjt XC60 T8 till skyarna i flera tester under hösten 2017 och deklarerade helt sonika: "XC60 T8 är marknadens bästa laddhybrid i mellansuvklassen".

Även hos XC60 T8 blir det beröm för den fina drivlinan, hyggliga räckvidden på el (40 kilometer under vårt test i 7–9 grader) och rimliga bensinförbrukningen (8,4 l/100 km under vår testrunda på 30 mil). I Sverige säljs XC60 T8 med en bensindriven tillsatsvärmare (det finns en elektrisk version på andra marknader) och den drar en del bränsle vid kall väderlek. Det är dessutom orenade avgaser. Lite tankevurpa, kan tyckas, när man väljer en laddhybrid.

Volvo XC60 är något mindre än storebror XC90, och största skillnaden är fem sittplatser istället för sju. Men komforten är fantastiskt bra i XC60 T8 och man sitter väldigt bra både fram och bak – baksätet är faktiskt ett av de bästa i detta segment. Finns det möjlighet så välj en XC60 T8 med luftfjädring, det ger komfort i absolut bästa klass. Bara Audi Q5 är snäppet bättre på detta område.

"Med lyxigare design och underbar drivlina är A3 e-tron en bil vi verkligen vill ha."

Söker man en billigare laddhybrid med toppbetyg är Audi A3 Sportback 1,4 TFSI e-tron ett intressant alternativ. Modellen började levereras i Sverige under slutet av 2014 och det går att hitta årsmodell 2015 med låga miltal från 230.000 kronor i bilhandeln.

Audi A3 e-tron var en av föregångarna bland laddhybriderna och det märks att ingenjörerna gjort sin hemläxa, det är många detaljer som ändrats från en "vanlig" A3. Ingreppet från bensinmotorn är smidigt och den startar på under en halv sekund. Batteriet och eldriften är dimensionerat för nordiskt klimat, men under -28 går det inte att använda eldriften. Vilket torde vara ett mindre problem för de flesta, i Sverige.

Vid vårt första test av A3 e-tron i nummer 3-2015 kom vi 34 kilometer på eldrift innan bensinturbon spann igång. Bränsleförbrukningen blir måttlig, dock inte riktigt på samma låga nivå som hos en A3 TDI. Men testlaget var ändå mycket imponerade: "Med lyxigare design och underbar drivlina är A3 e-tron en bil vi verkligen vill ha."

"Vi kan inte minnas när vi senast körde en så bekväm bil på vår teststräcka för fjädringskomfort"

Audi Q7 e-tron är betydligt dyrare än lilla A3 e-tron, men det är också en riktig lyxkryssare i det större formatet. Den underbara V6-dieseln samarbetar med elmotorn på ett föredömligt vis, batteripaketet är ganska stort och det ger både lång elektrisk räckvidd och en låg bränsleförbrukning.

Vid vårt test i nummer 17-2016 gick Q7 e-tron hela 50 kilometer på eldrift med en verklig bränsleförbrukning på 6,5 l/100 km. Imponerande siffror med tanke på storlek och vikt.

Med 19-tumshjul ger Audi Q7 e-tron en enastående god komfort, en ny referenspunkt i det här segmentet. "Vi kan inte minnas när vi senast körde en så bekväm bil på vår teststräcka för fjädringskomfort, om vi någonsin har gjort det," som testlaget skrev. Även inredningen fick toppbetyg av testlaget: "Som en Bentley light" skrev en av testförarna.

Audi Q7 e-tron finns som årsmodell 2017 och framåt, i det lilla utbud vi hittar hos Wayke är det lågmilare med prisnivå från 750.000 kronor och uppåt.

"Golf GTE är en aptitlig kombination av sport och elsmartness"

Sjätte och sista laddhybriden i det här gänget av fullpoängare är Volkswagen Golf GTE. Här hittar vi en drivlina som är mycket snarlik (identisk?) med den i Audi A3 e-tron. Det innebär turbofyran TFSI på 1,4-liter som kombinerat med elmotorn ger en systemeffekt på 204 hk och 330 Nm.

Skillnaden mellan de två är att det finns ett betydligt större utbud i begagnathallarna av VW Golf GTE. Priserna börjar strax över 200.000 kronor hos bilhandlarna för årsmodell 2015, men hoppar över 300.000 för de senaste årsmodellerna. Ser man till utrustningsnivå och det faktum att de alltid har DSG-låda så är både Golf GTE och Audi A3 e-tron relativt rimligt prissatta, speciellt som begagnade. Driftkostnaderna kan bli låga om man har möjlighet att pendla på eldrift.

Volkswagen Golf GTE är en mycket trevlig bil att köra, jämfört med andra alternativ i kompaktklassen. Något av en GTI-vagn, faktiskt. Elmotorn är kraftig nog för att hänga med i vardagstempot och med båda motorerna aktiverade är Golf GTE riktigt kvick, 0–100 går på 7,6 sekunder.

Den elektriska räckvidden under vår teststräcka för laddhybrider blev 37 kilometer. Bensinförbrukningen under testvarvet på 30 mil blev 5,9 l/100 km. Volkswagen Golf GTE har värmepump, vilket gör att den kan köras på el även vintertid utan att förbränningsmotorn måste värma upp kupén.

När vi testade fem laddhybrider i nummer 22-2017 blev det en klar seger för VW Golf GTE, inte minst för att den är så körglad och trevlig bakom ratten. "Aptitlig kombination av sport och elsmartness" som testlaget sammanfattade Golf GTE.

Volvo V90 T8 Twin Engine har ett attraktivt förmånsvärde, vilket innebär att många rullar som tjänstebilar. Om några år kommer dessa bilar ut på begagnatmarknaden och då är det kanske läge att slå till? En T8-modell från Volvo är både snabb och snål, så länge man kan pendla med eldriften.

Skillnaden mellan en hybrid och en laddhybrid är att den senare kan laddas med sladd. Laddhybriden har dubbla drivsystem, en förbränningsmotor och en (eller flera) elmotorer. Här ser vi hur drivlinan i Audi A3 Sportback e-tron är uppbyggd.

Så här testar vi bilar

Testerna består av många olika delar som vägs samman till ett betyg. Testerna sker under en vecka då olika testförare kör alla bilar och jämför dem genom att ständigt byta bil.

I komfortronden körs bilarna till exempel på en särskild sträcka där vi betygsätter fjädringen och ljudnivån med stöd av teknisk utrustning.

Ekonomironden görs ofta med stöd av uppgifter från biltillverkarna och från branschexperter som KVD Bilpriser och tjänstebilskonsulten Ynnor.

Körglädjesronden är ett exempel på en mer subjektiv rond där testförarna sätter betyg på styrning, chassibalans, motor/växellåda och hur bilen uppför sig under press.

Vi tittar också på bilens teknik och specifikt för elbilar och hybrider gör vi ofta en tabell eller graf med räckvidd och förbrukning längs en förbrukningsrunda

