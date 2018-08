Köpguide: Här är bästa begagnade elbilen – vi jämför 8 modeller

Det börjar komma ut fler och fler begagnade elbilar på marknaden. För 100.000 kronor kan du bli elbilsägare och kapa ägandekostnaden rejält. Men alla modeller är verkligen inte lika bra som begagnade. Här jämför vi Renault Zoe, Volkswagen e-Golf, Volkswagen e-Up, Tesla Model S, Tesla Model X, Nissan Leaf, BMW i3 och Hyundai Ioniq.

Många ryggar instinktivt tillbaka inför de rätt höga priserna på elbilar. Men när man räknar samman totalekonomin ligger de ofta riktigt bra till. Att köpa en begagnad elbil ger givetvis en ännu bättre ekonomi – men vilken bil är ägarna mest nöjda med och vilka håller bäst och sämst?

På Wayke finns i skrivande stund 162 elbilar till salu och på Blocket finns 339 annonser under kategorin elbilar, men tyvärr är det mycket där som inte är elbilar – som tillbehör, mikrobilar, lastbilar och hybrider!

Prisspannet för riktiga och moderna elbilar går från dryga 100.000 kronor för en Renault Zoe till 1,8 miljoner för en Tesla Model S P100D. Vi har tittat på vad man får betala för en tre år gammal bil.

För att ranka de populäraste elbilarna har vi tittat i vår begagnatdatabas där ägarna satt betyg på sina bilar. För att få fram en rankning har vi räknat fram snittbetyg för alla bilar samt snittet på felprocenten. Den som hamnar högst upp när vi slår samman de två listorna är bästa bilen!

Renault Zoe: Kolla om batterierna ingår!

De tidiga Renault Zoe har en batterikapacitet på 22 kWh, officiell körsträcka 21 mil. 2016 kom det större batteriet med 41 kWh som ska ge en räckvidd på 40 mil. 2018 blev en större motor på 110 hk tillval i stället för originalmotorn på 88 hk.

Det finns en hel del begagnade bilar att välja mellan och den billigaste Zoe begär man 95 000 kronor för, en 2014 som har rullat 5 500 mil. Vi hittar även en 2015 som gått 3 000 mil för dryga 100 000 kronor.

En mycket viktig punkt att kontrollera innan ett Zoeköp är om batterierna ingår eller om dessa måste hyras. Hyran kostar från 699 kronor per månad om man kör max 750 mil om året till 1 199 kronor per månad om du kör 2 000 mil per år.

Det betyder att batterihyran ungefär går att jämställa med vad det kostar att tanka och köra en mindre bensinbil. Kör du 750 mil om året ger det 58 mil per månad – och för 699 kronor får du ungefär 45 liter bensin – som räcker för 58 mil. Det är alltså inte ekonomiskt lönsamt att köpa en Zoe och hyra batteriet. För 100 000 kronor får man en Clio från 2016 som gått 3 000 mil.

Priserna för Zoe inklusive batterier startar runt 250 000 kronor. Det ger dig en 2017 med stora batteriet som gått drygt 1 000 mil. Räknar vi månadskostnad på att låna 150 000 kronor för att köpa den nyare bilen blir det lönsamt jämfört med att betala batterihyra. Men självklart blir andrahandstappet större för den dyrare bilen.

Att Zoe hamnar sist i vår ranking beror på både låga ägarbetyg och att den sammanlagt har högst procent fel och garantiärenden.

Vårt råd: Undvik batterihyra. En helt ny Zoe väntas sent i höst, kanske värd att vänta på?

RENAULT ZOE 2012- PLACERING 8 KÖRGLÄDJE 85,4 TOTALEKONOMI 90,0 KVALITETSKÄNSLA 74,1 PROBLEMFRI 84,0 VERKSTAD 76,2 GÖRA OM KÖPET 97,9 PROBLEM ELEKTRONIK 58 % HAFT GARANTIÄRENDEN 56 % ELFÖRBRUKNING KWH/100 KM 14,4

BMW i3 är härlig om du klarar av designen

Av någon anledning marknadsför BMW sina batteriversioner med Ampèretimmar i stället för kWh. Det lilla batteriet kallas 60 Ah och ger 22 kWh. Det större batteriet (94 Ah) som kom till årsmodell 2017 har 33 kWh. Officiell körsträcka 13–16 mil med lilla batteriet och 18 mil med det större.

Men i3 finns i REX-versioner med en tvåcylindrig motor som producerar ström. Fyll bensintanken som rymmer nio liter och kör, tanka – kör! REX-versionen har inte värmeväxlare vilket betyder att körsträckan på vintern blir kortare på el jämfört med den rena elvarianten som har värmeväxlare.

Priserna för begagnade i3 startar runt 200 000 kronor och utbudet är stort. BMW erbjuder mycket extrautrustning och priserna kan skilja ganska mycket, beroende på just utrustningsnivån. Bestäm dig för vad som är viktigt i utrustningsväg, sedan är det dags att leta efter rätt bil till rätt pris.

REX-versionen ger betydligt större flexibilitet och priserna är inte märkbart högre. Ska man klara sig med det lilla batteriet utan REX bör man veta med sig att tio mil räcker om vintern, längre ska man inte räkna med att bilen går när det är lite kallare ute. Jämfört med många andra mindre elbilar har BMW i3 ofta rullat ganska långt vilket betyder att de fungerar väl i praktiken. Riktigt bra ägarbetyg och i sammanhanget låga felprocent ger i3 förstaplatsen i vår ranking.

Bilar med det större batteripaketet kostar från 330 000 kronor och de är oftast lågmilade bilar från 2017.

Vårt råd: Köp en REX med lilla batteripaketet. Prisvärt och du undviker räckviddsångest.

BMW i3 2014- PLACERING 1 KÖRGLÄDJE 89,2 TOTALEKONOMI 82,5 KVALITETSKÄNSLA 88,3 PROBLEMFRI 90,4 VERKSTAD 74,0 GÖRA OM KÖPET 97,3 PROBLEM ELEKTRONIK 26 % HAFT GARANTIÄRENDEN 28 % ELFÖRBRUKNING KWH/100 KM 15,5

Volkswagen e-Golf är konstigt nog inte vanlig

VW e-Golf kom 2015 med ett batteri på 24 kWh och en uppgiven körsträcka på 13–19 mil. 2017 uppgraderades batteriet till 35,8 kWh och körsträckan till 30 mil.

Laddkapaciteten på 220 volt med chuckouttag är 2,3 kW, vilket är lågt. Men den nyare versionen har större laddare i sina dyrare versioner. Kontrollera vilken typ av laddare som sitter i bilen. I likhet med Nissan Leaf saknas ett aktivt kylsystem för batteripaketet, vilket kan begränsa snabbladdningen.

Trots att VW är landets näst största märke har försäljningen av e-Golf gått trögt. Kan det bero på VW-handlarnas ointresse eller möjligtvis på att bilen känns som en väldigt vanlig bil jämfört med exempelvis BMW i3 som är mycket snabbare, roligare och känns futuristisk? Köper man elbil med hjärtat blir det hellre i3 än e-Golf, och i3 får genomgående högre betyg från sina ägare både vad gäller känslor och hållbarhet.

Priserna startar runt 230 000 kronor för en 2015 med det svagare batteriet och körsträckorna är lägre än för BMW i3. På Wayke hittar vi sju e-Golf och 36 i3. På Blocket finns inte en enda e-Golf.

Vårt råd: Utbudet är magert, provkör både e-Golf och i3 innan du bestämmer dig. Det större batteripaketet lär hålla värdet bättre på sikt.

VW E-GOLF 2012- PLACERING 4 KÖRGLÄDJE 80,8 TOTALEKONOMI 81,9 KVALITETSKÄNSLA 81,8 PROBLEMFRI 90,8 VERKSTAD 84,7 GÖRA OM KÖPET 88,9 PROBLEM ELEKTRONIK 33 % HAFT GARANTIÄRENDEN 56 % ELFÖRBRUKNING KWH/100 KM 15,7

Nissan Leaf – kolla värmepumpen

Första generationen Leaf är världens mest sålda elbil med över 300 000 tillverkade exemplar. Batteripaketet hade 24 kWh, uppgiven räckvidd 16 mil. Motoreffekt 110 hk. 2016 kom ett 30 kWh-batteri med 20 mils körsträcka.

Den i bilen inbyggda laddaren har enfas vilket betyder låg kapacitet vid normal hemmaladdning. Med 10 A laddas endast 2,3 kW, vilket betyder ungefär tio timmars laddtid. Med 16A ökar laddeffekten till 3,3 kW. Men vid en snabbladdare kan bilen ta emot 50 kW, vilket betyder runt 80 procent på 20–30 minuter.

Alla modeller har inte värmepump – men det är mycket bra att ha eftersom det ger mer värme och längre räckvidd om vintern. Kontrollera!

En studie gjord i Nya Zeeland har kommit fram till att batterikapaciteten försämras märkbart efter några år, vilket förmodligen beror på att batterierna saknar kylning. Höga temperaturer och frekvent snabbladdning nöter på batteriernas prestanda. Tappet uppges till sju procent på två och ett halvt år för det lilla batteripaketet och det större batteriet tappar lika mycket på ett och ett halvt år. Innan köp, begär kontroll av batterikapaciteten. Ladda gärna ner appen Leafspy som avslöjar bland annat hur mycket av batterikapaciteten som finns kvar.

Utbudet av begagnade Leaf är stort, över 100 stycken på Blocket, och priserna startar vid 130 000 kronor för de första årsmodellerna. Den nyare generationen med större batteri begärs det från 230 000 kronor för men för de pengarna får man en BMW i3 med REX och likvärdig körsträcka.

Vårt råd: Ägarbetygen avslöjar att Leaf inte är bilen man älskar att köra eller för den delen att titta på. Men driftsäkerheten är riktigt god. Är du ute efter en prisvärd elbil för kortare pendling ger Leaf god valuta för pengarna. Köp den med det lilla och billigare batteriet. Hög driftsäkerhet ger placering tre i rankingen.

NISSAN LEAF 2010-2017 PLACERING 3 KÖRGLÄDJE 78,8 TOTALEKONOMI 85,9 KVALITETSKÄNSLA 68,3 PROBLEMFRI 93,5 VERKSTAD 70,1 GÖRA OM KÖPET 94,2 PROBLEM ELEKTRONIK 9 % HAFT GARANTIÄRENDEN 12 % ELFÖRBRUKNING KWH/100 KM 15,2

Volkswagen e-Up har lite kort räckvidd för sitt eget bästa

Den lilla elbilen från VW har ett batteri på 18,7 kWh som ska ge 16 mils körsträcka. Men räkna inte med mer än tio mil. Den inbyggda laddaren har bara en effekt på 2,3 kW vilket betyder att det går långsamt att ladda hemma. Motorn ger maximalt 82 hk.

Testlaget gillar den lilla bilen men körsträckan är i kortaste laget och priset på 285 900 kronor är högt. Att ägarna ger e-Up det lägsta betyget när det gäller att göra om köpet antar vi har med den begränsade räckvidden att göra. Driftsäkerheten är inte heller speciellt bra.

Försäljningen av e-Up är fram till juni blygsamma 39 exemplar och på Wayke och Blocket finns endast tre bilar till salu, som samtliga är nya.

Vårt råd: e-Up kan fungera som kortpendlarbil, men betala inte för mycket! Andrahandsvärdet lär på sikt bli ganska lågt.

VW E-UP 2013- PLACERING 7 KÖRGLÄDJE 81,9 TOTALEKONOMI 87,0 KVALITETSKÄNSLA 78,5 PROBLEMFRI 85,5 VERKSTAD 73,4 GÖRA OM KÖPET 81,8 PROBLEM ELEKTRONIK 36 % HAFT GARANTIÄRENDEN 36 % ELFÖRBRUKNING KWH/100 KM 12,3

Hyundai Ioniq är snåljåpen i gänget

Ioniq säljs som helt eldriven, laddhybrid och vanlig hybrid. Elversionen har ett batteri på 28 kWh vilket ger en officiell räckvidd på 28 mil. Enligt ägarna går den mycket snålt, endast 13,7 kWh/100 km.

Vi hittar en begagnade Ioniq Electric på Wayke. Att det inte är fler är logiskt eftersom bilen kom förra året och eftersom Hyundai haft enorma leveransproblem av nya exemplar. Begärt pris 329 000 kronor för en Premium Edition med 500 mil på mätaren.

Noterbart är att Hyundai precis har höjt priserna på Ioniq Electric med 20 000 kronor till 397 900 kronor och det är långa väntetider.

Vårt råd: Det finns alltså inte så många exemplar att välja på så det kan vara klokare att ställa dig på kö hos Hyundaihandlaren för en eldriven Kona. Håller den vad den lovar kan det bli marknadens bästa elbilsköp. Men åk också till Kiahandlaren, för en systerbil till Kona är på ingång med samma teknik. Namnet är Niro.

HYUNDAI IONIQ 2017- PLACERING 5 KÖRGLÄDJE 82,0 TOTALEKONOMI 72,5 KVALITETSKÄNSLA 79,0 PROBLEMFRI 88,5 VERKSTAD 83,3 GÖRA OM KÖPET 98,1 PROBLEM ELEKTRONIK 43 % HAFT GARANTIÄRENDEN 52 % ELFÖRBRUKNING KWH/100 KM 13,7

Tesla Model S: Stort utbud

Bilen som förändrade bilvärlden kom redan 2012. Model S har funnits med en mängd olika batteristorlekar. Uppgivna räckvidder varierar mellan 26 och 61 mil. Värmesystemet saknar värmepump, vilket betyder att förbrukningen går upp relativt mycket på vintern.

De första bilarna hade en inbyggd laddare på 11 kW som standard vilket är lite om man ska ladda hemma. Köper du en äldre bil, kontrollera att den har 22 kWh-laddning. Sedan 2017 är ombordladdaren på minst 16,5 kWh.

Bokstaven D i modellbeteckningen betyder att den är fyrhjulsdriven – och de bilarna har lite lägre energiförbrukning, men samtidigt mindre lastutrymme fram. Facelift kom på årsmodell 2016 med bland annat ny front och bekvämare framstolar.

Utbudet av begagnade Model S är i elbilssammanhang förhållandevis stort, vi hittar i skrivande stund 47 stycken. Och begärt andrahandsvärde är sensationellt högt. 2013 kostade en Model S 85 från 717 000 kronor. Fem år senare vill man ha över 600 000 kronor. Som jämförelse kostade en BMW 750d en miljon 2013 och i dagsläget begärs det 300 000 kronor.

En Mercedes S 350 d från 2017 med 4 500 mil på mätaren begärs det 700 000 kronor för och den bilen ger väldigt mycket mer lyxbilskänsla, men totalekonomin kommer bli klart sämre. Så ur en ekonomisk synvinkel är Teslapriserna inte helt fel.

Vårt råd: Begärda priser är höga men vi gissar att ankomsten av Jaguar I-Pace, Audi e-tron, Mercedes EQC, Tesla Model 3 och inte minst Volvo XC40 Electric kommer ha en nedkylande effekt. Samtidigt finns det just nu inget alternativ för dig som vill ha en stor elektrisk familjebil med bra räckvidd. Och Tesla har också en stor fördel med sitt nät av Superchargers. Under 2017 togs gratis snabbladdning under hela bilens livstid bort, kontrollera vad som gäller för din påtänkta bil.

TESLA MODEL S 2012- PLACERING 2 KÖRGLÄDJE 95,0 TOTALEKONOMI 78,3 KVALITETSKÄNSLA 81,7 PROBLEMFRI 87,4 VERKSTAD 91,8 GÖRA OM KÖPET 95,3 PROBLEM ELEKTRONIK 26 % HAFT GARANTIÄRENDEN 47 % ELFÖRBRUKNING KWH/100 KM 24,7

Tesla Model X: Se upp med bakdörrarna

Redan 2012 visades designprototypen till Model X upp. De så kallade falkvingarna till bakdörrar är unika i bilvärlden och tanken är att insteget till baksätet ska vara generöst om man exempelvis ska spänna fast ett barn i bakåtvänd barnstol. Men dörrarna är avancerade och fördröjde och fördyrade projektet rejält. Tyvärr är det inte ovanligt att dessa krånglar.

Batterier har producerats i följande storlekar: 60, 75, 90 och 100 kWh. Räckvidd mellan 35 och 56 mil. Alla versioner är fyrhjulsdrivna, skojigt är att man kan använda Model X som dragbil.

Hela 79 procent av ägarna har haft ett garantiärende och det är främst problem med fönster, lister, dörrar och inredning. Men ägarna uppskattar verkligen Teslas service och automatiska uppdateringar som ger bilarna nya funktioner.

Många förare skulle valt Model S om det var dags att byta bil och vi håller med, Model X är enbart vettig om du verkligen behöver de stora utrymmena. Den billigaste Model X vi hittar är en 2017, 4 000 mil som det begärs 880 000 kronor för. I likhet med Model S är andrahandsvärdet högt.

Vårt råd: Under 2017 försvann gratis snabbladdning under hela bilens livslängd. Kontrollera noga vad som gäller för din påtänkta bil. Provkör både Model S och Model X innan du slår till på en X.