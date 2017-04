Tesla Model S i långtest visar fördelar och brister – beröm för räckvidd och snabbladdarna

De svenska Teslaägarna verkar riktigt nöjda – åtminstone om vi får tro betygen på läsarnas egna bilar i vår begagnatdatabas. Teslas modeller har ett snittbetyg på 90 procent, och hela 97 procent skulle göra om sitt bilköp, jämfört med 88 procent för alla märken.

Amerikanska Car and Driver verkar också nöjda med den Tesla Model S P85D de långtestat under 6.000 mil och två års tid. När det nu är dags att göra sig av med bilen publicerar tidningen en sammanställning.

På många sätt var det en annan bil än den som levererades till tidningen för två år sedan, tack vare mjukvaruuppdateringarna som skickas ut till bilen via nätet.

Att kunna ladda bilen smidigt på långfärd är en av de största fördelarna med Tesla, enligt Car and Driver. Nackdelen är att laddarna styr var man ska äta – och restaurangerna längs motorvägarna är inte alltid så kul. Foto: Bigstockphoto

Precis som många andra tycker Car and Driver att det är räckvidden och smidigheten med att kunna ladda på Teslas egna snabbladdningsstationer som är de största fördelarna med bilen.

"Model S klarade personalens dagliga krav utan ansträngning, och med mycket kvar att ge. Den fungerade också för personal med långa pendlingssträckor och vi var aldrig obekväma med att ta bilen på en weekend", skriver tidningen.

Det funkar alldeles utmärkt att åka på långresor i Teslan med ett eller två laddstopp. På längre resor blir det dock enformigt. Redaktionen åkte från kust till kust i USA. Med tre timmars körning och 45 minuters laddning färdas bilen i långtradarhastighet och en tråkig detalj är att maten längs vägen styrs av vad som finns tillgängligt vid Supercharger-stationen. Men jämfört med exempelvis en Nissan Leaf, med kortare räckvidd och långsammare laddning, gick resan riktigt snabbt.

Tesla har slagit åtskilliga accelerationsrekord. Den senaste tiden på kvartsmilen, 402 meter, är 10,44 sekunder, för en bil med vissa viktbesparingar jämfört med standardbilen.

En annan detalj som imponerar är prestandan. Tesla erkände tidigare att effektsiffran i bilen inte var så hög som utlovat, men accelerationen satte ändå nackmusklerna på prov.

Annat som redaktionen noterade under långtestet:

• Autopiloten aktiverades med en mjukvaruuppdatering 2015 och klarar motorvägskörning bra, men vid några tillfällen har den snabbt vridit på ratten när systemet tappat "kontakten" med filmarkeringarna. Bilen höll sig inte kvar i sin fil.

• Döda vinkeln-assistenten ser inte bilar som närmar sig i omkörningsfilen med hög hastighet, eftersom systemet använder ultraljudssensorer med kort räckvidd.

• På det hela taget fungerar Autopiloten bra, men just därför är det också lätt att invaggas i en slags trygghet och börja kolla mobilen eller bli distraherad på annat sätt. Autopilot är mer kapabelt än andra system, enligt Car and Driver.

Tesla tar ordentligt betalt för service, tycker Car and Driver.

• Ett av argumenten för att gå över till eldrift är lägre driftkostnad, men det märks åtminstone inte på servicekostnaden hos Tesla. "Det verkar som att serviceavdelningen är ett 'vinstcenter' även i den eldrivna framtiden", skriver tidningen.

• Bilen var pålitlig och drabbades inte av några allvarliga fel men byggkvaliteten var inte alltid på topp, med en del irriterande småfel, och verkstaden kunde inte alltid ordna en tid snabbt. När bilen behövde ny förarstol, på grund av att den inte var fastmonterad ordentligt, tog det tre månader från att stolen beställdes tills den var monterad.

• Tidningen gillar infotainmentsystemet med 17-tumsskärmen men det har inte heller varit helt felfritt. Det var ibland frustrerande långsamt med tio sekunders paus från tryck till reaktion.

• Testbilen saknade en del detaljer som man annars är van vid från andra bilar. Det fanns inga handtag ovanför dörrarna att hålla i sig i, inga solskydd för glastaket, ingen bakrutetorkare och inga justerbara nackstöd i baksätet.

För att sammanfatta:

"The Model S's appeal lies in the thrill of instant torque, the comfort of seamless acceleration, the tranquility of near-silent idling, and the convenience of at-home refueling. Tesla alone made EVs cool, with its focus on the primal desire for style and performance. We just hope that the company can embrace the kind of continuous improvement we witnessed in the Model S. If Musk can advance its build quality and send a SpaceX rocket to retrieve its pricing from the upper stratosphere, as he intends to with the $35,000 Model 3, Tesla's transformation from startup to automotive institution will be complete."

