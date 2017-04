Chevrolet Bolt och Tesla Model X snuvade på vinsten när årets miljöbil utsågs

Det var nog många som hade gissat att Chevrolet Bolt skulle ta hem vinsten i miljöbilskategorin när World Car of the Year utses. Vinnaren utses av en internationell jury med 75 personer och bilarna delas in i sex kategorier.

Men så blev det inte – trots att Chevrolet Bolt har vunnit flera prestigefyllda priser tidigare. Faktum är att även Tesla Model X blev frånkörd i tävlingen. Vinnaren är inte ens en elbil, utan en laddhybrid, i form av Toyota Prius Prime.

Laddhybridversionen av Toyota Prius heter numera inte Plug-in Hybrid utan Prime i efternamn – åtminstone i USA. Här i Sverige heter den fortfarande Plug-in Hybrid. Jämfört med de tidigare generationerna skiljer sig den nya modellen mer designmässigt från standardversionen av Prius, som inte kan laddas i uttag och som har betydligt kortare räckvidd på eldrift.

Den svenska versionen, Toyota Prius Plug-in Hybrid, ska klara drygt sex mil på eldrift och den officiella förbrukningen ligger på 1 l/100 km. NEDC-körcykeln är ökänt "snäll" mot just laddhybrider och förbrukningen beror helt på hur mycket föraren laddar bilen. I den mer realistiska, amerikanska EPA-körcykeln fixar bilen fyra mil på eldrift.

BMW i3 utsågs till "World Urban Car of the Year", som ungefär kan översättas till årets stadsbil. Den har ett smidigt format, en härlig interiör att spendera tid i och en mjuk och stark drivlina. BMW i3 vann över Citroën C3 och Suzuki Ignis, som inte finns med någon elektifierad drivlina.

General Motors hann Tesla före ut på marknaden med en elbil med lång räckvidd och rimligt pris. Chevrolet Bolt har tagit hem flera priser och var nog vinsttippad av många även i World Green Car of the Year.

Tesla Model X är en eldriven suv med lång räckvidd, men det höga priset gör den otillgänglig för de flesta bilköpare.

