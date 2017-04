Jodå, Teslas eldrivna lastbil blir verklighet – visas upp i september

Elon Musk menade allvar när han presenterade idén om att Tesla ska lansera en eldriven lastbil. Han avslöjade det i andra delen av sin "master plan", vid sidan om en del andra nyheter som är på gång.

Teslas lastbil ska enligt Elon Musk själv vara "seriously next level" och han hyllar sitt team som han tycker gör ett "fantastiskt jobb". Teslas lastbil ska presenteras redan i september.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.