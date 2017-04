London Taxi TX5 – första elbilen klar med ny teknik från Volvo Cars

Den ser ut precis som den brukar, men varenda komponent på London Taxi TX5 är ny. I höst startar leveranserna.

London har dragits med väldigt dålig luftkvalitet i citykärnan under en lång följd av år. Något som tvingat politikerna att skapa allt mera desperata begränsningar för trafiken.

Ett viktigt bidrag i att minska utsläppen är införandet av elektriska taxibilar, som nu står klara att serieproduceras av London Taxi Company och beräknas utgöra hälften av Londons 12.000 taxibilar redan 2020.

London Taxi Company i Coventry ägs av kinesiska Zhejiang Geely Holding Group, samma företag som också äger Volvo Cars. Vid en hastig titt ser den nya modellen TX5 ut som en London Taxi alltid gjort, men varenda komponent är ny jämfört med den dieseldrivna föregångaren TX4.

Den tekniska plattformen är unik för London Taxi TX5, med en stor andel aluminium och kompositmaterial. Den eldrivna taxin hämtar mycket teknik från Volvo Cars modeller, vilket gör att vi får en liten försmak på vad som kan vara på gång även bland Volvos egna, kommande elbilar.

London Taxi TX5 har ett batteripaketet på 33 kWh från LG Chem som ska ge en räckvidd på som mest 70 miles, vilket är 112 kilometer. Elmotorn från Siemens driver på bakhjulen och framhjulen kan (som vanligt på London Taxi) ställas nästan på tvären, för att ge en riktigt bra vändradie.

Som räckviddsförlängare fungerar Volvos nya, trecylindriga bensinmotor på 1,5 liter. Förbränningsmotorn är inte direktverkande utan driver en generator. Vid behov laddas batteripaketet upp, så någon räckviddsångest behöver taxiåkaren inte känna. Med laddstolpar utplacerade vid taxistationerna ska förbränningsmotorn kunna användas endast i undantagsfall.

Vi vet sedan förut att Volvo testat den trecylindriga bensinmotorn som mildhybrid, med en ISG-enhet (integrerad, kombinerad startmotor/hjälpmotor och generator). Det kommer också en laddhybridversion för 90-, 60-, och sannolikt även 40-modellerna med den trecylindriga bensinmotorn. Nuvarande T8-modellen är en mycket kraftfull laddhybrid med över 400 hk och för att komplettera den behövs en mindre laddhybrid.

Med London Taxi TX5 visar Volvo att man har ytterligare ett "teknikpaket" redo för elbilar med räckviddsförlängare. Hur de här möjligheterna kan användas i kommande modellversioner hos Volvo återstår att se. Volvos första elbil kommer ut på marknaden 2019.

Under bakaxeln i London Taxi TX5 sitter Volvos utrymmessparande bladfjäder i kompositmaterial. Golvet i taxibilen är slätt och skjutdörr gör att man enkelt kan köra in en rullstol. Till skillnad mot föregångarna är London Taxi TX5 sexsitsig, vilket har varit efterfrågat bland kunderna. Interiören känns också igen från Volvos 90-serie med bland annat den stora pekskärmen, växelreglage och många andra komponenter.

Trots att mycket av delarna letats upp i Volvos lagerhyllor har 2.000 komponenter fått nykonstrueras på London Taxi TX5. Cirka en tredjedel av komponenterna produceras i Storbritannien.

Designen är välbekant och det är även namnet på Geelys chefsdesigner, Peter Horbury. Han arbetade under en lång tid som chefsdesigner hos Volvo och målet med nya taximodellen var tydligt:

"Uppdraget var solklart – bilen måste se ut som en Londontaxi, och det gör den," sa Peter Horbury när TX5 premiärvisades i London.

Utvecklingsarbetet är inne i slutfasen och de första London Taxi TX5 ska levereras till kund under slutet av det här året. Cirka 600 personer har varit involverade i utvecklingsarbetet. Under nästa år inleds exporten och kapaciteten i den nya fabriken är 20.000 bilar per år. Den volymen kan ökas till 36.000 bilar, vid behov. Geely har investerat över tre miljarder kronor i anläggningen och satsningen skapar omkring 1.000 nya arbetstillfällen i regionen.

TX5-modellens tekniska plattform och bygglåda ska bilda grund till fler modeller från London Taxi Company. Första modellen på tur är en mindre budbil och hantverksbil, som också ska byggas i den nya fabriken i Coventry.

Ett glädjande besked för Londons taxiåkerier är att leasingkostnaden för en London Taxi TX5 inte blir högre än dieselversionen TX4. Men då ingår en statlig subvention för utsläppsfria bilar som jämnar ut skillnaderna.

Taximodellen TX5 blir först ut, men det kommer fler modeller på samma tekniska plattform.

