Elon Musk: "Tesla har helt självkörande bilar om två år"

Helt tomma Teslor kan finnas på om två år om allt går enligt Elon Musks plan.

Elon Musk, pratar en hel del om självkörande teknik under sitt senaste framträdande på TED Talk. Han säger bland annat att Tesla planerar en resa från Los Angeles till New York utan någon mänsklig inblandning i slutet av 2017. Han säger också att den högsta nivån (5) av av självkörande bilar kan vara i produktion om bara två år, alltså någon gång under 2019.

Enligt definitionen innebär Nivå 5 att ett fordon köra utan något mänsklig ingrepp i alla körsituationer och säkert kan manövrera sig på vägarna utan någon passagerare ombord. De mest avancerade systemen som för närvarande själjs har Nivå 2, då kan ett fordon köra själv sig under vissa förutsättningar, men kräver att föraren är uppmärksam och redo att ta över kontrollen när som helst.

Enligt Musk började Tesla producera bilar som påstås ha all hårdvara som stöder autonom körning på Nivå 5 i oktober 2016. Det betyder att Tesla nu "bara" behöver mjukvaran innan bilarna kan släppas ut på vägarna.

Haken är förstås att även om Musk tror att Tesla kommer att ha tekniken för helt självkörande bilar, så är det osannolikt att lagstiftare och regelverk tillåter denna typ av teknik förrän efter 2020.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.