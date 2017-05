Första intrycket av Mercedes EQ: En luftig, smart och snygg suv med eldrift

Det dröjer ungefär två år innan Mercedes sätter den första modellen i den nya EQ-serien i produktion. Men redan nu vet vi ungefär hur den kommer se ut, tack vare konceptbilen Mercedes EQ som visades upp 2016, och nu har brittiska Autocar fått en provtur.

Mercedes har till viss del bytt riktning i utvecklingen av framtidens bilar. Tidigare skulle Mercedes "satsa brett" och erbjuda allt från batterielbilar till bränslecellsbilar och gasbilar. Vi fick bland annat se Mercedes GLC F-Cell som var en laddbar bränslecellsbil.

Men i april kom nyheten att vätgasbilar inte längre är högprioriterat hos Mercedes och nu verkar det istället vara batterielbilar som har högsta prioritet. Biljätten ska lansera en helt egen elbilsfamilj med namnet EQ som ska bestå av många modeller.

Mercedes koncernchef Dieter Zetsche verkar ha prioriterat ned vätgasbilarna.

Den första EQ-modellen blir Mercedes EQ C, en helt eldriven suv som vi alltså redan fått en smygtitt på i konceptform. Den ger sig in i en intressant klass: Audi E-tron och Jaguar I-Pace ska båda lanseras under de kommande åren och redan nu finns Tesla Model X i ungefär samma klass.

Mercedes EQ C ska följas av EQ A, EQ E och flaggskeppsmodellen EQ S.

Här är de första intrycken av konceptbilen Mercedes EQ, enligt Autocar.

• Designen känns väldigt "vanligt snygg", vilket säkert kan uppskattas av många köpare. Det finns inga falkvingedörrar som öppnas uppåt, som på Tesla Model X, och över huvud taget smälter bilen in väl i trafikbilden. Storleksmässigt befinner sig Mercedes EQ mellan suvarna GLC och GLE.

• Mercedes vill inte avslöja särskilt många detaljer om tekniken under skalet men konceptbilen EQ har två elmotorer – en framtill och en baktill – vilket gör den elektroniskt fyrhjulsdriven. Systemeffekten ligger på "mer än 400 hästkrafter".

• Räckvidden ska hamna på 50 mil enligt Mercedes och vi gissar att det då är NEDC-körcykeln som används. Det borde innebära knappt 40 mil under optimala förhållanden i verkligheten.

• Konceptbilen har en enorm 24-tumsskärm för instrument och infotainmentsystem. Det är ingen pekskärm, utan den sköts med Mercedes pekkänsliga kontrollvred och med de pekkänsliga knapparna på ratten. Systemet upplevs som smart och snyggt.

• Kupén känns rymlig och luftig. Elbilar brukar vanligtvis kännas rymligare än konventionella bilar eftersom eldrivlinan är kompaktare än en förbränningsmotor.

• Fjädringskomforten är inget vidare med konceptbilens 22-tumsfälgar men det ska finslipas ordentligt innan modellen sätts i produktion. Då får den också Air Body Control, Mercedes system för bekvämare fjädring.

Mercedes EQ C ska börja säljas 2019.

