Elon Musk: Tesla Model 3 börjar levereras i juli

Det verkar som att Tesla är på banan för att börja leverera Model 3 i juli. Tesla har tidigare lovat att leveranserna till kunderna ska köras igång i juli men det har funnits vissa frågetecken kring om det är möjligt. Nu återupprepar Teslachefen Elon Musk sitt löfte på Twitter.

@kedyson1 That will be tied to deliveries of the first production cars in July — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2017

Leveranserna ska börja strax därefter och de allra första kunderna som reserverat sin bil får "något coolt" i belöning, enligt Elon Musk. Tesla har tidigare belönat de första köparna av Model S och Model X med till exempel en särskild lackfärg.

Elon Musk ser också fram emot att Tesla ska skicka ut en ny uppdatering av Autopilotfunktionen i juni. Han säger att tidigare versioner av mjukvaran har varit säkra men lite ryckiga. Den nya uppdateringen gör Autopiloten säker men "silkesmjuk".

Excited about the Tesla Autopilot software release rolling out next month. New control algorithm feels as smooth as silk. — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2017

Europa har inte högsta prioritet när Tesla lanserar Model 3. De första bilarna på den svenska marknaden dröjer, men det är oklart hur länge. Tesla ska hålla ett nytt event där de sista detaljerna om bilen presenteras och kanske också där de första kunderna får ta emot sin bil.

Tesla har tidigare gjort klart att Model 3 inte har fler funktioner och nyheter än Model S. Köpare som vill ha det bästa som Tesla har att erbjuda ska välja Model S även i fortsättningen – största fördelen med Model 3 blir istället att den är mer kompakt och billigare.

