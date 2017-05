Exclusif Agenda de l'Automobile : premières images de la Jaguar I-Pace en liberté - l'évolution à propulsion électrique de la F-Pace -, en tournage à Monaco. Branle-bas de combat cinématographique hier soir en Principauté, peu avant minuit, en plusieurs lieux du circuit du Grand Prix de Monaco F1, avec le tournage du film publicitaire destiné au lancement de la dernière Jaguar, le SUV I-Pace 100% électrique, révélé à l'automne dernier au Salon de Los Angeles. Après un passage en tenue de camouflage, l'I-Pace s'est mis à nu, notamment dans la descente entre le Casino et le virage du Portier, principalement vers Mirabeau et l'épingle du Fairmont Monte Carlo (précédemment dite du Grand Hôtel et du Loews) attaquée en faisant crisser les pneus... et en perturbant la quiétude d'un chat (empaillé rassurez-vous) faisant sa sieste sur le muret extérieur ! De la concurrence en vue pour Aston Martin DBX, Audi Q6 e-tron, Bmw i9, Mercedes-Benz GLE bientôt électrique Mercedes-Benz EQ et Tesla Model X. Sans parler de ce que mijotent Citroën, DS, Peugeot et Renault. CBAdreani Full Throttle / Agenda de l'automobile Charles-Bernard Adreani / Agenda-Automobile.com Jaguar Jaguar I-Pace Jaguar I-Pace Forum Jaguar F-pace Jaguar F-Pace Jaguar F-Pace Jaguar F-Pace Electric Car Community Electric car British Cars Jaguar Land Rover Fairmont Hotels & Resorts Mapauto | Jaguar - Land Rover Neubauer Jaguar