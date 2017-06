Nytt rekord för Tesla Model S: 90 mil på en laddning

Två belgiska Teslaentusiaster har lyckats köra hela 901,2 kilometer med en Model S på en laddning. Bilen i fråga är en Tesla Model S P100D – alltså inte 100D-versionen "utan P", som ska kunna köras något längre enligt den officiella NEDC-körcykeln.

Testet utfördes på en särskild vägsträcka med så lite trafik som möjligt, med en hastighet av 40 km/h och med luftkonditioneringen avstängd. Rekordet sattes först efter 23 timmar och 45 minuter och det handlar alltså om förutsättningar som är väldigt långt från vanlig trafik, men det är ändå intressant att se hur långt en elbil kan köras med så få externa faktorer som påverkar.

Teslaentusiasten som äger bilen valde också att byta till 19-tumsfälgar med Michelin Primacy-däck.

Det tidigare rekordet för Tesla Model S var på 88,5 mil och sattes 2015.

"Även om det kanske hade varit mer fördelaktigt att köra på en raksträcka och gärna i medvind var fördelen med vårt sätt att vi kunde lära oss av varje varv. När vi var klara med försöket visste vi exakt hur vi skulle ta varje kurva och rondell för att kunna köra med så låg förbrukning som möjligt", skriver Steven Peeters, en av rekordförarna, i ett blogginlägg.

Under rekordförsöket förbrukade bilen 8,8 kWh/100 km.

"Vi trodde aldrig det skulle vara möjligt att få sådana värden i en bil som väger 2,3 ton", skriver Steven Peeters.

Mitt under testet dök det upp en skåpbil som blinkade med helljuset. Det visade sig vara polisen som trodde att Tesla var ute och testade autonom teknik, eftersom bilen hade en stor "Test"-dekal på bakrutan. När polisen hörde att förarna var ute och testade maximal räckvidd bad han om ursäkt och meddelade sina kollegor att inte störa.

Ett annat minne som förarna helst hade varit utan var när solen gassade och höjde temperaturen i kupén till över 35 grader.

Teslachefen Elon Musk skrev på Twitter att han tror det är fullt möjligt att komma över 100 mil på en laddning med rätt däck.

Over 1000 km should be possible in a 100D with the right tires https://t.co/8czN3dVZE4