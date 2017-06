9 fakta du kanske inte visste om Teslachefen Elon Musk

Elon Musk fyller 46 år den 28 juni och vi uppmärksammar Teslachefen med att bjuda på några fakta som du kanske inte hade koll på.

Foto: Getty Images

Han sover och jobbar på fabriksgolvet

Att vara chef för Tesla är stressigt nog, med lanseringen av Model 3 nära förestående, men utöver det är Elon Musk inblandad i både rymdföretaget SpaceX, Neuralink som utvecklar implanterbara gränssnitt och ideella forskningsbolaget OpenAI.

Då är det kanske inte så konstigt att Elon Musk ibland väljer att sova i en sovsäck på golvet i Teslafabriken i Fremont. Det avslöjade han på en telefonkonferens 2016, när han personligen ville övervaka kvalitetsförbättringarna på suven Model X.

Elon Musk har också placerat sitt skrivbord där det är mest lämpligt för stunden – till exempel mitt i fabriken när produktionen av Model S skulle skalas upp.

Han är ofantligt rik och äger en Bondbil

Elon Musk har en personlig förmögenhet på 150 miljarder kronor, enligt Forbes. Elon Musk är en av grundarna till företaget som blev Paypal men sparkades som vd när han ville kasta ut Unixsystemet och lägga allt på Microsofts plattform. Innan dess sålde han sitt första företag, Zip2, när han var 28 år för mer än 300 miljoner dollar.

Elon Musk har ägt en McLaren F1 (som han kraschade medan bilen var oförsäkrad) och det finns ett roligt klipp från 1990-talet när han tar emot dåtidens hetaste superbil. Elon Musk äger dessutom den Lotus Esprit som användes i Bondfilmen The spy who loved me. Planen är att konvertera bilen till en fullt fungerande undervattensbil. Men det är inte bara bilar som gäller – Elon Musk är också flygplanspilot.

Huset som Elon Musk bor i ligger i Bel Air i Kalifornien och går inte heller av för hackor.

Första spelet som tolvåring

Det var med en sådan här dator, en Commodore VIC-20, som Elon Musk lärde sig programmera. Datorn levererades med en programmeringsguide som skulle ta ett halvår att göra klar, men Elon hade det avklarat på tre dagar.

Elon Musk utvecklade ett spel som hette Blastar i programmeringsspråket Basic som han lyckades sälja till en datortidning. "Det var ett trivialt spel, men bättre än Flappy Bird", har Elon Musk sagt i en intervju. Det bästa är att det finns en onlineversion av spelet!

Inspirationen till SpaceX kom från en science fiction-bok

Elon Musk hämtade inspiration till rymdföretaget SpaceX från science fiction-bokserien Foundation av Isaac Asimov. Tanken bakom företaget är att rymdfärder kan bli helt nödvändiga för att människan ska överleva – en asteroid, kärnvapen eller ett virus skulle kunna hota mänskligheten och då måste vi förflytta oss bortom den här planeten, har Elon Musk sagt.

SpaceX har ett ambitiöst mål om att skicka människor till Mars och etablera en stor koloni med människor på planeten. "Jag skulle vilja dö på Mars, men inte vid själva nedslaget", har Elon Musk sagt. Lite mer jordnära är Hyperloop som i princip är extremt avancerad rörpost, som ska skicka passagerare mellan A och B på rekordtid.

Han storsatsar på artificiell intelligens – men dömer också ut det som livsfarligt

Elon Musk är en av grundarna till OpenAI, som ska forska kring artificiell intelligens, men det verkar som att han också är lite rädd för vad det kan innebära. Han har beskrivit artificiell intelligens som "det allvarligaste hotet mot den människornas överlevnad" och skapandet av tekniken som att "kalla på djävulen". Han tycker det vore bra med någon slags kontroll över AI-tekniken på landsnivå eller på internationell nivå.

Förutom OpenAI har Elon Musk också investerat i flera andra AI-företag, men inte för att tjäna pengar, utan för att "hålla ett öga på vad som pågår".

"Det har gjorts filmer om det här, som Terminator. Vi borde se till att det som händer är bra, inte dåligt", har Elon Musk sagt.

Han tycker semester är lika livsfarligt som att köra bil

Elon Musk fick malaria när han var på semester. "Det var det jag lärde mig när jag var på semester: den kan döda dig", sa han efteråt.

Han är också tydlig med att tekniken är bättre på att köra bil än människan.

"I framtiden kan det bli förbjudet att köra bil eftersom det är för farligt. Du kan inte ha en människa som kör en tvåtons dödsmaskin", har Elon Musk sagt.

Han vill komma undan köerna med supersnabba biltunnlar

Elon Musk är inte alls nöjd med de notoriskt långa bilköerna i Los Angeles. Hans lösning på problemet är att gräva långa tunnlar under jord och skicka fram bilarna på "brickor".

Tekniken, som utvecklas i ett nystartat företag, har fått en hel del kritik från olika håll, främst eftersom det är ett känt faktum i transportkretsar att bredare och fler vägar inte leder till mindre trafik – snarare tvärt om.

Men själva tunneltekniken är smart utformad: bilarna hissas ned i underjorden och skickas alltså fram på en slags bricka för att inte föraren själv ska behöva köra, och för att inte bilen ska behöva slösa på energin. Bilarna skjuts fram i uppemot 200 km/h.

Han skulle kunna vara en superskurk

"You're a super villain!", utbrister Stephen Colbert när han Elon Musk säger att han vill värma upp Mars genom att använda atomvapen.

Foto: Getty Images

Han har ett roligt parodikonto på Twitter

"Bored Elon Musk" är kanske det bästa som hänt på Twitter. Elon Musk har själv inget med kontot att göra men det är kul ändå. Här twittras det ut kluriga idéer som Elon Musk skulle kunna komma på.

Put QR codes on guns so no one will use them. — Bored Elon Musk (@BoredElonMusk) June 18, 2015

Eye tracking blog platform that does not allow comments to be posted until entire article is read. — Bored Elon Musk (@BoredElonMusk) June 10, 2016

App that texts you a picture of yourself with a shirt off every time the microphone hears you eating something unhealthy. — Bored Elon Musk (@BoredElonMusk) January 4, 2016