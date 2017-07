Elon Musk: På fredag bygger vi den första Model 3 – som uppfyller alla lagkrav

Under måndagen twittrade Teslachefen Elon Musk ut de nyheter som hade utlovats i helgen. Nya Tesla Model 3 har genomgått de tester som behövs för att uppfylla nationella lagkrav och fått godkänt på alla punkter.

Den första "riktiga" Tesla Model 3 ("SN1") ska börja byggas och förväntas rulla av bandet på fredag, 7 juli. Den här veckan är det nationaldagsfirande i USA och många tar chansen till en veckas ledighet, men hos Tesla fortsätter produktionen.

Om drygt två veckor, fredagen 28 juli, ska Tesla arrangera ett "releaseparty" då de första 30 exemplaren av Model 3 ska levereras till sina ägare. Exakt vilka detta är har inte angetts men det tros vara personer som är nära knutna till Tesla.

Serieproduktionen ökar sedan i den takt den kan och under augusti planerar man att bygga 150 Model 3, vilket ska öka till över 1.500 under september. Takten höjs och målsättningen är att producera 20.000 Tesla Model 3 under december.

Dessa mål förutsätter förstås att Tesla inte får samma inkörningsproblem som man hade med Model X. Förhoppningsvis har Tesla lärt sig mer och kan undvika de misstag man gjort förut. Priset för Tesla Model 3 i USA beräknas börja runt 35.000 dollar.

På fredag 7 juli beräknas den första Tesla Model 3 byggas klart och 28 juli inleds leveranserna till de 30 första kunderna.

Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500. — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017

Looks like we can reach 20,000 Model 3 cars per month in Dec — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017

