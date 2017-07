Elon Musk visar upp första serieproducerade Tesla Model 3

Produktionen av Tesla Model 3 är igång. Teslachefen Elon Musk skrev tidigare att produktionen av Model 3 förmodligen skulle komma igång under fredagen i förra veckan, och nu har han publicerat två bilder på den hajpade elbilen på Twitter.

De 30 första Model 3-kunderna får ta emot sin bil på en särskild fest den 28 juli. Produktionen ska skalas upp stegvis: Tesla siktar på 100 bilar i augusti, 1.500 i september och 20.000 i december.

För att hålla tempot i utrullningen av Model 3 väljer Tesla att minska på antalet möjliga tillval. Senare kommer fler varianter och versioner. Första exemplaret är svartlackerat och har 19-tumsfälgar.

Teslas styrelseledamot Ira Ehrenpreis stod först i kö för första exemplaret av Model 3, men han valde att ge bort rättigheterna till första bilen till Elon Musk själv som en födelsedagspresent på 46-årsdagen.

Ira Ehrenpreis had rights to 1st car as he was 1st to place a full deposit, but gave those rights to me as my 46th bday present. Tks Ira!