Premiär för Tesla Model 3 – men vi får vänta en dag till

Missa inte premiären av Model 3, den nya "billiga" Teslan.

Idag, 28 juli, är inte bara en lyckans dag för alla Tesla-fans, det är dagen när kanske världens viktigaste elbil får premiär. Det är premiärdags för Tesla Model 3. Dagen 3...

Här i Sverige får vi dock i praktiken vänta till den 29 juli då premiären är angiven till klockan 20:45 amerikansk västkusttid, vilket betyder att det kommer att vara tidig lördagmorgon här.

För att fler ska kunna vara med på Elon Musks premiärfest ska Tesla livestreama evenemanget från sin hemsida Tesla.com.

Enligt uppgift kommer vi under evenemanget få se Elon Musk att överlämna nycklarna till den första Model 3 till – sig själv – eftersom Teslas styrelseledamot Ira Ehrenpreis generöst nog gav bort sin plats i kön, och därmet gav det första exemplaret Model 3 till Vd Elon Musk. De övriga 30 tillverkade bilarna ska gå till Teslas anställda samt utvalda Teslabilsägare.

Musk har lovar att leverera 100 stycken Model 3 under augusti och cirka 1.500 bilar i september. Så småningom ska leveranserna upp till 10.000 i veckan.

De flesta lär dock få vänta länge på sin Model 3, enligt Gadget har de köpare som ställde sig kö så tidigt som i mars 2016 inte får veta vilken plats i kön de har, än mindre en leveranstid för sin bil eller de slutgiltiga priset på sin bil.

Watch the first Model 3 handovers on https://t.co/7Ol1Bw0ZaG this Friday at 8:45pm PT pic.twitter.com/b00OZGviNK