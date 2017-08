Elon Musk: ”Vi kan sälja mer än 700.000 Tesla Model 3 per år”

När Tesla inledde försäljningen av obligationer för 1,5 miljarder dollar deltog Elon Musk i en telefonkonferens hos Goldman Sachs. Han berättade då att förhandsbokningarna för Tesla Model 3 ökat så mycket att tidigare försäljningsprognosen på 500.000 bilar per år ökats till "över 700.000 bilar".

Elon Musk höjde även sin prognos för snittpriset på en Tesla Model 3. Baspriset är 35.000 dollar och snittpriset – när alla versionerna finns ute till försäljning – beräknades ligga på 42.000 dollar. Men under konferensen höjde Elon Musk snittpriset till 45.000 dollar. Allt är förstås ännu så länge en avancerad gissning från Musk sida men slår prognosen in ökar det värdet på hela projektet.

Tidigare uppskattades att enbart modellen Tesla Model 3 skulle kunna ge en omsättning på 20 miljarder dollar per år. Elon Musk har nu höjt den siffran till 30 miljarder dollar per år. Därmed kan ökar värdet på hela företaget, vilket lär påverka aktiekursen uppåt.

Med nuvarande kapacitet finns det ingen möjlighet för Tesla att årligen bygga 700.000 Model 3, plus ytterligare cirka 80.000–100.000 Model S och Model X. Fabriken i Fremont är stor men taket ligger sannolikt kring 500.000 bilar per år. För att nå den förmodade efterfrågan krävs det alltså fler fabriker, eller en utbyggnad av Gigafactory i Nevada där batterier och drivlina redan börjat produceras.

Målet för Tesla är att produktionstakten för Model 3 successivt ökar under hösten för att nå 20.000 bilar per månad i december. Elon Musk är övertygad om att man i slutet på 2018 kan nå upp i 40.000 bilar per månad. Och därmed har man också "slagit i taket" när det gäller produktionsvolymen i Fremont.

Tidigare i veckan "läckte det" uppgifter från amerikanska myndigheten EPA om batterikapacitet och toppeffekt hos Tesla Model 3. Enligt EPA-dokumenten skulle modellen med lång räckvidd (den första versionen som byggs) ha en kapacitet på 80,5 kWh. Den bakre elmotorn på tvåhjulsdrivna Model 3 har en uppgiven toppeffekt på 258 hp, vilket omräknat till europeisk enhet är 262 hk.

Talesmän från Tesla har efter publiceringen sagt att effektuppgiften inte stämmer, heller inte batterikapaciteten.

Under tisdagen meddelade Elon Musk att Tesla Model 3 ska säljas med två batteripaket, 50 kWh samt 75 kWh. Därmed kan vi också anta att dessa siffror används i respektive modellnamn. Räckvidden för dessa två, enligt amerikanska mätnormen, anges till 220 respektive 310 miles (354 och 499 kilometer).

Batteripaketet till Model 3 ska bli billigare att producera än föregående modeller. Priset per kWh ska ligga "under 190 dollar". Enligt Elon Musk är målet att till 2020 komma ner under 100 dollar per kWh.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.