Teslas Autopilot var bidragande till dödlig olycka – enligt amerikanska myndigheter

National Transportation Safety Board, NTSB, är en amerikansk myndighet som utreder haverier, främst inom flyget. Men man granskar även andra trafikslag och NTSB fick förra året uppdraget att utreda den tragiska olyckan då en man omkom i en krasch med en lastbil.

Dödsolyckan i Florida var den första i en Tesla Model S där föraren använt Autopilot, det självkörande assistanssystemet. Teslas Autopilot har kritiserats av bland annat Volvo och BMW för att "lura" föraren in i en falsk trygghet och därmed helt överlåta körningen till Autopilot.

Tesla har varit mycket tydliga med att Autopilot är ett assistanssystem som ska hjälpa föraren i vissa situationer, men som dock alltid måste övervaka körningen och ta ansvar för att inga olyckor sker.

Vid presskonferensen i onsdags slog talespersonerna för NTSB fast att Teslas Autopilot "operativa begränsningar spelade en roll" under olycksförloppet samtidigt som man underströk att "systemet fungerade som det var designat att göra". NTSB slog också fast att den Tesla Model S som var inblandad i dödsolyckan inte ska betraktas som en självkörande, autonom bil. Bilen hade Teslas första generation av Autopilot, vilket är ett "Level 2" system som assisterar föraren. Level 4 är ett helt självkörande system där föraren inte behöver ingripa och Level 5 är fordon som transporterar sig helt själv, utan ratt eller pedaler.

Syftet med NTSB-utredningen var att ta lärdom av vad som hände, för att undvika liknande olyckor. NTSB skrev i sin utredning att "människor är väldigt dåliga på att övervaka autonoma system" och att assistanssystemet måste se till att föraren inte brister i uppmärksamhet. Autopilot hade uppmanat föraren sju gånger att placera händerna på ratten, vilket inte skett.

I rapporten skriver NTSB:

"Det sätt på vilket Teslas "Autopilot-system" övervakade och svarade på förarens interaktion med ratten var inte en effektiv metod för att säkerställa förarens engagemang."

Trafikolyckan skedde 7 maj 2016 i Wiliston, Florida. Den data som samlats in från Teslan visade att föraren, Joshua Brown, haft händerna på ratten sammanlagt 25 sekunder under de sista 37 minuterna av körning innan olyckan då Autopilot var aktiverad hela tiden. En trailerdragare gjorde en vänstersväng och av någon anledning gjorde den mötande Teslan ingen automatisk inbromsning. Föraren agerade inte alls för att undvika olyckan.

Bilen gick in under trailern, mellan hjulen, i ungefär 110 km/h och taket skalades av i höjd med motorhuven. Hade Teslan träffat en annan del av lastbilen skulle krockzonerna kunnat dämpa krockvåldet men i det här fallet hade föraren maximal otur. I Sverige är det lag på så kallade underkörningsskydd, vilket kanske gett en annan utgång av olyckan. Två minuter innan olyckan hade Joshua Brown höjt hastigheten på farthållaren, vilket indikerar att han inte sov när olyckan skedde.

Olyckan var den första med Autopilot-körning och dödlig utgång. Tesla uppgav att det vid olyckstillfället körts cirka 21 miljon mil med Autopilot aktiverat. Tesla har uppgraderat Autopilot sedan olyckan och även infört en kamera som är riktad mot föraren för att avgöra hur bra uppmärksamheten är.

Teslachefen Elon Musk har tidigare förklarat varför företaget väljer att skicka ut säkerhetssystem på betastadiet till kunderna. I ett blogginlägg skrev han att autopilotfunktionen idag är dubbelt så säker som "mänskliga" bilar och att systemet hela tiden lär sig och blir bättre.

"Det viktigaste skälet är att, när det används korrekt, är det redan betydligt säkrare än när en person kör själv och det skulle därför vara moraliskt förkastligt att försena lanseringen på grund av rädsla för dålig publicitet eller affärsmässig kalkyl av rättsligt ansvar", skrev Elon Musk i våras.

Amerikanska trafiksäkerhetsverket NHTSA har nyligen uppdaterat sina riktlinjer för autonoma fordon, riktade mot delstater och biltillverkare. NHTSA påminde då om att 94 procent av alla dödsolyckor beror på mänskliga fel och att autonoma system i bilar kommer att spara tiotusentals liv varje år.

NTSB Press Release: "Driver Errors, Overreliance on Automation, Lack of Safeguards, Led to Fatal Tesla Crash"

The #Tesla Autopilot system functioned as designed, but was not meant to be used on the road type the crash occurred on. #NTSBhwy pic.twitter.com/VzIbxFttVE