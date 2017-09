Här är Audis första elektriska racerbil!

Audis första helelektriska formelbil ska köra Formel E-VM säsongen 2017/2018. FOTO: Audi

Under de tre första säsongerna har Audi hållit sig i bakgrunden till sin Formel E-partner ABT.

Nu blir det ändring på det.

För någon vecka sedan köpte man ABT Sportsline-stallet. Och nu presenterar man den första racerbilen under eget namn. Audi blir därmed den första tyska biltillverkaren som kliver in i det helelektriska världsmästerskapet. Det nya stallet får namnet Audi Sport ABT Schaeffler.

"Vår första elektriska formelracer är ett förebud om den produktoffensiv inom elfordon som vi tänker ringa in med Audi e-tron under 2018", säger Peter Mertens, styrelseledamot hos Audi.

Den nya racerbilen heter E-Tron FE04 och har en helt ny drivlina, utvecklad i samarbete med Schaeffler och kopplad till en enväxlad transmission. I den tidigare E-racern hade man tre växlar. Effekten i motorn är – av regelskäl – begränsad till 272 hk, en effekt som bara används till fullo under kvalet. Under tävling ligger effekten runt 244 hk. Det är bara Formel E-klassens unika "fan boost" som under kort tid kan skicka upp effekten till maximala 272 hk.

"Att det handlar om en helt ny drivlina kan man se på det nya kolfiberskalet runt drivlinan. Bilen låter också annorlunda eftersom vi söker nya vägar inom den här teknologin", säger Dieter Gass, chef för Audi Motorsport.

Audis Formel E-bilar kommer i nytt utseende inför det nya mästerskapet, som börjar i Hong Kong den 2 december 2017. Bilen är nu vit, metallic-grön och svart. Den regerande Formel E-mästaren, 33-årige Lucas di Grassi, kommer att köra med nummer 1 på bilen. Hans stallkamrat blir Daniel Abt. Man ska kunna skilja bilarna och förarna åt genom att Abts bil får röda detaljer i nosen, randen runt sittbrunnen, störtbågen och bakvingen.

