Tesla redovisar sin största förlust – och fördröjer Model 3 med tre månader

Går det åt fel håll för Elon Musk? Fler produktionsproblem var i alla fall inte vad finansmarknaden ville höra – aktiekursen för Tesla sjönk. Foto: Mark Brake/Getty Images.

Att sätta nya Model 3 i produktion tynger Tesla, som under onsdagen redovisade den största förlusten någonsin i en kvartalsrapport. Nettoförlusten under Q3 blev 619 miljoner dollar, vilket var betydligt mer än analytikerna förutspått.

När Elon Musk redovisade kvartalsrapporten meddelade han att produktionen av Model 3 är försenad med tre månader. Produktionsmålet 5.000 Model 3 per vecka ska nås "sent under Q1 2018".

Tesla erkänner att det finns flaskhalsar i produktionen, men var inte mer detaljerade än så. Om det innebär problem i Fremont-fabriken i Kalifornien eller försenade komponenter från leverantörer meddelades inte.

I ett tidigare uttalande har Elon Musk berättat att man fått konstruera om den inledande tillverkningen av battericeller i Gigafactory 1 i Nevada. Där har man satt in sina bästa resurser för att lösa problemen

När man löser problemen med flaskhalsarna kan dock produktionen ta stora kliv framåt. Produktionstakten har testats och viktiga områden som exempelvis pressningen av karossdetaljer och lackeringsverkstaden kan nå upp till 1.000 bilar per vecka.

Men trots problemen med Model 3 säljer Tesla bilar som aldrig förr. Omsättningen ökade till 2,98 miljarder dollar, upp från fjolårets 2,30 miljarder dollar. Under Q3 levererade Tesla 25.915 Model S och Model X, samt 222 Model 3. För Model S och X är det en ökning med 18 procent jämfört med andra kvartalet.

Under redovisningen gjorde Tesla också klart att det inte är aktuellt med något nytt kapitaltillskott. Tesla har vad man behöver för att nå målet 5.000 producerade Model 3 per vecka. Och när man når dit ger det ett betydande kassaflöde i företaget.

