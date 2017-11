Är detta en mindre version av Teslas lastbil Semi?

Har Tesla givit oss en hint om nästa projekt. Förra veckan fick vi se nya fullstora lastbilen Semi, här är skisser på vad som skulle kunna vara en mindre lastbil.

Redan före premiären av nya lastbilen Semi publicerades bilder i Teslas Twitter-flöde på en mindre lastbil. De är märkta som "tidiga skisser" av Semi, men de visar faktiskt en lastbil i en helt annan storlek. Den är fortfarande stor, titta på bilden där en pickup i Ford F-150-storlek står på flaket, men trots allt mycket mindre än Semi.

Den "nya" Tesla-lastbilen har samma strömlinjeformade hytt som Semi, men den är inte lika lång. Den har också högre markfrigång, dessutom bara en hjulaxel bakom hytten istället för Semis två.

Detta kan möjligen vara precis som bilderna presenteras, att det handlar om tidiga skisser av Tesla Semi.

Det hör ju inte till ovanligheterna att designers leker med idéer, vilket naturligtvis inte betyder att det avbildade fordonet leder till produktion. Men, till saken hör att Elon Musk själv har kommenterat saken på Twitter vilket antyder att Tesla ser ut att utnyttja Semi plattformen för en mindre lastbil.

Så sent som i september svarade Musk på en fråga om vi kommer att få se en pickup/lätt lastbil? (Se inlägget nedan.)

"Vad händer om vi gör en mini-version av Tesla Semi?"

Musk nämnde även pickup-planerna under förra veckans premiär av Semi.

"Vi skapade en pickup-version av Tesla Semi, en liten lastbil som kan lasta en pickup. Man kan köra den med ett vanligt körkort", sa Musk.

Räckvidden för nya Semi ska vara cirka 800 kilometer. Den blir också väldigt stark. Tesla Semi ska klara fem procents stigning i 105 km/h. 0–100 ska gå på 20 sekunder med 36 ton i trailern och kopplar man loss semi-trailern ska lastbilen klara 0–100 km/h på fem sekunder.

What if we just made a mini version of the Tesla Semi?