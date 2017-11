Tesla Roadster 2 är ”basmodell” – det kommer en snabbare version

Efter att Elon Musk presenterat trailerdragaren Tesla Semi i förra veckan blev det en överraskning: Tesla Roadster 2. Den nya sportbilsmodellen var helt oväntad och det var även de otroliga faktauppgifterna.

Enligt Elon Musk är Tesla Roadster 2 världens kvickaste, serieproducerade bil med en acceleration 0–60 mph (96 km/h) på 1,9 sekunder. Accelerationen 0–160 km/h går på 4,2 sekunder och kvartsmilen på dragstrippen avverkas på endast 8,8 sekunder. Lägg till detta en toppfart på över 400 km/h (250 mph) och en räckvidd runt 100 mil.

Prislistan för Tesla Roadster 2 börjar vid 200.000 dollar, vilket i Sverige nog lär bli en extra nolla om vi ska översätta prislappen till kronor. Mycket pengar, men sett till konkurrerande modeller inte alls orimligt. Tesla Roadster 2 klår till exempel Bugatti Chiron i alla avseende utom toppfart, och den bilen kostar tio gånger så mycket.

Men under helgen twittrade Elon Musk ut nästa överraskning. Den bil som visades upp är bara början, en "basmodell" som Elon Musk skriver. Det kommer ett speciellt "option package" som ska ta Roadstern till nästa nivå.

I sitt senaste inlägg på Twitter skriver Elon Musk att den speciella uppgraderingen gör Roadstern "lågtflygande", men att det mest handlar om säkerhet. "Raketteknik tillämpad på en bil öppnar upp revolutionerande möjligheter," avslutar Elon Musk.

Vad innebär då den "uppgradering" som Elon Musk twittrar om? Några detaljer får vi inte men något bättre prestanda lär det ju innebära. När Tesla Roadster 2 demonstrerades för publiken, samma premiärkväll, kördes upprepade accelerationer utan laddning. Det tyder på att Roadster har bättre kylning än Model S och Model X, som begränsar sin uteffekt efter en eller ett par fullgasaccelerationer.

Tesla Roadster 2 har tre elmotorer, en på framaxeln och två till bakhjulen. Batteripaketet är betydligt större än på Model S/X, med en kapacitet på 200 kWh. Sannolikt använder Roadster 2 liknande battericeller som sitter i Model 3. Det är alltså de nya 2170-cellerna som får en batterikemi med nickelkoboltaluminiumoxid.

Not saying the next gen Roadster special upgrade package *will* definitely enable it to fly short hops, but maybe …



Certainly possible. Just a question of safety. Rocket tech applied to a car opens up revolutionary possibilities.