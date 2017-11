Nu är det nästan bekräftat: Tesla Model 3 kommer med dragkrok

En av frågorna som ställs oftast bland alla som är nyfikna på nya Tesla Model 3, förutom vad den ska kosta och när den kommer till Sverige, är om den får dragkrok.

Det har varit lite "fram och tillbaka" med den saken på sistone: bilarna som nu börjat rulla av bandet har inte dragkrok, men Elon Musk har bekräftat att Model 3 ska kunna dra släp.

Alla är dock inte så hoppfulla – behovet av att kunna dra släp är ganska specifikt för europeiska bilägare och inte alls lika vanligt i USA.

Nu har manualen för Tesla Model 3 dykt upp på nätet och svenska Teslaklubben var snabba att leta sig fram till stycket som behandlar dragkroken.

Och jo, det verkar faktiskt som att bilen kommer kunna utrustas med dragkrok. Men den möjligheten finns inte idag. Kanske kommer den när fyrhjulsdrivna versionen av Model 3 visas upp?

Så här står det i användarhandboken:

"Warning: Do not use Model 3 for towing purposes. Model 3 does not currently support towing. Towing can cause damage and increase the risk of a collision."

"Caution: Using Model 3 for towing before Tesla-approved towing components and accessories are available may void the warranty."

Dragkrok finns alltså inte idag och Tesla rekommenderar ingen att dra släp med bilen – innan dragkrok finns tillgängligt. Bland specifikationerna står det inte heller hur mycket Tesla Model 3 kommer kunna dra.

I manualen står det också att bilen får stöd för "Teslagodkända" takräcken.

