Första testet i USA: Tesla Model 3 ställer BMW 3-serie i skamvrån

Long Range-versionen av Tesla Model 3 jämförs med BMW 3-serie i det nya testet som är gjort av Motor Trend.

Det är inte så många bilsajter som lyckats lägga beslag på en Tesla Model 3 för ett riktigt test ännu. Men under tisdagen publicerade amerikanska Motor Trend en ganska utförlig text med en ingress som visar hur viktig den här bilen faktiskt är:

"We get the first instrumented test of the electric car that could change the world."

Den som "tänker lite kreativt" kanske landar i att det inte är så konstigt att just Motor Trend får testa Model 3. Tidningen har flera gånger publicerat imponerande accelerationssiffror för olika Teslamodeller.

Tyvärr är det här testet inte så heltäckande – Motor Trend har gjort accelerationstester på en avlyst bana och behandlar inte exempelvis kvalitetskänsla, utrymmen, komfort på väg eller ägandekostnader. Men för den som tycker acceleration och köregenskaper på bana är viktigt är det intressant läsning.

Kvick från start

Det finns än så länge inget galet Ludicrous-läge för accelerationen men bilen spurtar iväg i ganska bra tempo ändå. 0–60 mph (96 km/h) går på 4,8 sekunder. Testföraren frågar sig också om det kanske är frånvaron av ljud som får accelerationen att kännas ännu mer imponerande.

Hos BMW måste köparen gå upp till 340i-modellen för att bilen ska klara 0–60 mph på 4,8 sekunder.

BMW-köparen måste gå upp till 340i för att hänga med i accelerationen, men i testet är det 330i som får agera jämförelsebil, eftersom den är ungefär lika dyr som Model 3.

Precisa köregenskaper

När Motor Trend testar Model 3 på en testbana utformad som en liggande åtta uppträder bilen mycket förtroendeingivande. Nosen dyker bara en aning under inbromsning och bromskänslan är mycket precis. Snabb styrning, sportig fjädring och lågt placerat batteripaket ger en gokartkänsla, tycker Motor Trend.

Hur den hårda fjädringen upplevs på vanlig väg får vi återkomma till när vi lagt beslag på en Model 3.

Tesla är starkare, snabbare och effektivare än BMW

Tesla Model 3 jämförs med BMW 330i av Motor Trend och det finns till och med en intressant jämförelsetabell. Teslan är inte bara starkare och snabbare utan också betydligt mycket mer energieffektiv och bara några tusenlappar dyrare efter subventioner. BMW:n har lite större bagagevolym och är något lättare.

För några år sedan var det nog inte så många som trodde att BMW skulle förlora på acceleration och vinna på utrymmen! Frågan är vem som vinner när BMW lanserat den eldrivna 3-serien.

Kontentan blir att det egentligen bara är Porsche Cayman, Porsche Boxster och Honda Civic Type R som har så här precisa köregenskaper, enligt Motor Trend.

Läs testet här.

