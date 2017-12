Tesla Model 3 ökar snart produktionstakten – målet är 5.000 bilar/vecka

Det har varit trögt för Tesla att nå sitt produktionsmål 5.000 Model 3 per vecka, ett mål som skulle uppfyllas under december. Exakt vad det är som sinkat produktionen – eller om det funnits flera flaskhalsar – har inte fått någon förklaring via Teslas officiella kanaler.

Teslachefen Elon Musk talade tidigt om "production hell" när Model 3 skulle sättas i produktion. Men nu ser det ut som om "helvetet" är på väg att bli något mindre jävligt, om man får tro de senaste mediauppgifterna. En av Teslas leverantörer i Taiwan rapporterar att produktionskravet ökat från 3.000 till 5.000 enheter per vecka.

Att produktionstakten genast skulle hoppa upp till 5.000 Model 3 per vecka är inte sannolikt. Det sker förmodligen först under början av nästa år. Men enligt ett uttalande från Elon Musk skulle man under december kunna komma upp i "ett par tusen bilar i veckan."

Igår onsdag kom uppgifter från Kalifornien att fler anställda från Tesla och SpaceX ska få sina Model 3 levererade. De bilar som stått redo är nu på väg ut till sina ägare. Som vanligt är det anställda som först får sina bilar, då kan man ha en bättre koll på eventuella barnsjukdomar.

Även om den tidigare produktionsuppgången i december inte ser ut att bli infriad, utan kanske sker först under första kvartalet 2018, så verkar det som att en del av flaskhalsarna nu är på väg bort för Tesla Model 3.

Så här skulle det se ut, enligt den presentation som Elon Musk genomförde när Model 3 premiärvisades. Men prognosen har blivit flera månader försenad, kanske ett helt kvartal.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.